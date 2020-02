Football National : Le FCBB surpris par Lyon Duchère (0-1)

Après une minute de silence en mémoire de Sylvestre Zuccarelli, l’ancien président de l’US Corte, ce sont les visiteurs dans leur traditionnelle tenue « sang et or » qui donnaient le coup d’envoi de cette rencontre.

Une rencontre qui débutait sur un faux rythme avec des lyonnais qui faisaient circuler le ballon tranquillement. Il fallait attendre la 4ème minute pour voir Ezikian couper un centre de Rivas mais le ballon passait à coté des buts de Milosavljevic. Ezikian qu’on retrouvait à la 7ème sur coup-franc des 25 m mais sans danger pour les Bastiais.

Les Corses se créaient une première occasion à la 13ème minute lorsque Giacomini interceptait un ballon entre deux défenseurs, mais son tir des 25 m n’était pas assez appuyé pour tromper le gardien Hautbois.

Les joueurs de Jean-André Ottaviani se laissaient dominer pour mieux contrer avec devant les Cropanese, Odzoumo et Giacomini. Mais difficile de mettre en défaut les solides défenseurs visiteurs.

Passée la demi-heure de jeu, les locaux reprenaient le contrôle du match et se portaient plus volontiers sur le camp lyonnais. Trop même, ils allaient s’en mordre les doigts. Car c’est alors que les Corses prenaient le pas sur leurs adversaires, qu’en contre, Pierre-Charles décochait un tir terrible des 25 m. Le ballon frôlait le montant gauche de Milosavljevic (36ème).

Ce n’était que partie remise pour les visiteurs qui ouvraient le score à la 37ème par Kebbal, auteur de deux jolis crochets dans la surface de réparation et qui trompait Milosavljevic (37ème). Les Bastiais venaient d’être pris à leur propre piège. 0 – 1.

Et à l’heure où l’on coupe les citrons, le FCBB était mené 1 – 0.

A la reprise les Borgais se montraient pressants mais sans vraiment inquiéter la défense lyonnaise.

A la 64ème le FCBB obtenait un coup-franc aux 22 m. Grimaldi qui venait de rentrer frôlait le montant droit de Hautbois.

Les Lyonnais frôlaient eux le KO à la 72ème. Sur un contre de Hachi, Kane détournait involontairement le ballon et Milosavljevic devait s’envoler pour éviter un 2ème but.

80ème, nouveau coup franc dangereux de Grimaldi. Le ballon est repris de la tête par Diarrassouba dans la surface mais juste à coté du poteau gauche de Hautbois.

Malgré une seconde période qu’ils auront largement dominé, les protégés du président Emmanuelli ne pourront revenir au score. Pis même, dans les arrêts de jeu, sur un contre rondement mené par Rivas, Grain perdait son duel face à Milosavljevic. Les Bastiais qui terminaient même à 10 suite à l’exclusion plutôt sévère de Grimaldi (90+3). Une défaite qui laisse le club corse englué dans la deuxième partie du classement.



Réaction de l’entraineur du FCBB, JA Ottaviani : « On s’est fait avoir. On a fait une 1ère mi-temps trop timorée. On leur a laissé trop de possibilités. On a rectifié en 2ème période avec 3 attaquants mais techniquement on n’a pas été bons. On n’a pas su exploiter les quelques bons ballons qu’on a eu devant. Le nul aurait été plus logique. On ne doit plus refaire ce genre de 1ere mi-temps ».





Feuille de match

24ème journée de National 1

FC Bastia Borgo 0 - 1 Lyon Duchère ( 0 – 1 )



Stade : complexe de Borgo

Pelouse synthétique

Temps : beau

Spectateurs : 250 environ



Arbitre centre : Antoine Valnet

Arbitre assistant 1 : Ileas Daoudi

Arbitre assistant 2 : Jean-Philippe Di Francesco



But : Kebbal (37ème) pour Lyon-Duchère







Avertissements : Alceus (26ème) – Emmanuelli (président 37ème ) – Cros (37ème) - Hamdi (90+4) pour FCBB

Hachi (69ème) – Seguin (71ème) pour Lyon Duchère.



Exclusion : Grimaldi (90 +3)





FCBB : Milosavljevic – Bilingi – Hamdi – Doumbia (c) – Cropanese – Giacomoni (Phaeton 63ème) – Kane – Odzoumo – Diarrassouba (Penneteau 83ème) – Alceus( Grimaldi 63ème) – Cros.

entr. : JA Ottaviani



AS Lyon Duchère : Hautbois – Rivas – Dekoke – Ndiaye (Seguin 45+2) – Pierre Charles – Ezikian (c) – Ayari (Hachi 65ème) – Banor – Sall – Kebbal (Baouia 85ème) – Grain.

Entr. : M. Ali Metoui