Football Grand Sud - La SVARR en leader


GAP le Dimanche 11 Janvier 2026 à 18:10

L'équipe du Valincu s'est imposée ce dimanche après-midi à Eccica et confirme son statut de leader en attendant le choc à Corte le 25 janvier prochain



Football Grand Sud - La SVARR en leader
C'était la reprise dans les différents championnats ce dimanche avec des fortunes diverses pour les clubs du Grand Sud. Une chose est certaine c'est que la SVARR n'a pas laissé planer le doute en Régional 1 en s'imposant sur le terrain d'Eccica Suarella 3 buts à 0. L'équipe de Pierre Nironi occupe la première place de l'élite régionale en attendant le match à Corte le 25 janvier.

De son côté le Sud FC a été tenu en échec sur son terrain par Afa 1-1 après avoir copieusement dominé le second acte. Enfin, l'AS Porto-Vecchio qui rendait visite à Bastelicaccia a été battue 2 à 0 et demeure dans la deuxième moitié du classement avant le derby face au Sud dans deux semaines.


En Régional 2, la JS Bonifacio évoluait sur le terrain de la réserve de Borgo. Une reprise difficile pour les joueurs d'Edmond Ibay battus 4 buts à 1.


Au sein du championnat de Régional 3, la réserve de l'ASPV s'est bien déplacée à Bocognano mais n'a pas joué dans la mesure où terrain était gelé et donc impraticable. Un voyage à vide pour les Moustiques.


Enfin en Régional 4, carton plein pour nos représentants avec les succès de Sotta face à la Squadra Lumiaccia 5 à 0 et de l'AS Rocca Taravu sur Saint-Jean 1 buts à 0. 




