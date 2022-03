Foot Grand Sud : la JSB et la SVARR victorieuses

Pour cette nouvelle journée de championnat en Régional 1, dimanche 13 mars, la bonne surprise est venue de Bonifacio, où la JSB, malgré un avenir compromis à ce niveau de la compétition, s'est imposée 1 à 0 face au GFC Ajaccio.

Les joueurs d'Emond Ibayi enregistrent, en cette occasion, leur deuxième succès de la saison grâce à un but de Michel Ledéfunt.



C'est d'ailleurs la seule victoire du secteur Grand Sud dans l'élite régionale dans la mesure où l'ASPV qui recevait la Casinca dans un match important pour le maintien s'est inclinée 4 buts à 0, alors que le Sud FC, également en position délicate au classement, a subi, à domicile, la loi du leader balanin sur la marque lourde de 5 à 0.



Du côté du championnat de Régional 2, les journées se suivent et se ressemblent pour la SVARR. Après s'être qualifiée, mercredi, pour les quarts de finale du Challenge d'Encouragement sur le terrain d'Eccica 4 buts à 2, l'équipe du Valincu, qui mettait, cet après-midi son calendrier à jour en recevant les Balanins de Santa Reparata, s'est imposée 4 à 0 et poursuit sa course en tête dans ce championnat, avec une accession et un titre qui s'approchent à quelques encablures du printemps.



Chez les féminines, la SVARR a concédé le partage des points au Sporting 2 buts à 2,alors que dans le même temps, l'ASPV s'imposait 3 à 0 face au GFCBL.