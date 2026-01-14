Figari a retrouvé un médecin généraliste, le Dr Anne Billiotte

Originaire de Marseille, le Dr Anne Billiotte, 61 ans, y a réalisé l’essentiel de sa carrière. Cette médecin généraliste a notamment travaillé à l’hôpital Nord de Marseille. Elle est titulaire de la capacité de médecine du sport, obtenu à la faculté de médecine de Marseille et du diplôme universitaire de médecine d’urgence, validé à la faculté de médecine de Montpellier. Elle connaît déjà Figari, pour y avoir effectué des remplacements dans les années 90 et 2000.
C’est ainsi que les liens s’étaient noués entre elle et l’ancien médecin de la commune. Et c’est par l’entremise de sa veuve - « une personne de confiance » souligne Anne Billiotte - que la succession du Dr Benard a pu s’opérer en toute discrétion à la fin de l’année. « Les premiers jours, je n’ai pas vu grand monde, car personne ne savait que j’étais installée », sourit le nouveau médecin figarais, qui a néanmoins très vite pu bénéficier de l’appui de la commune en matière de communication.
Visites à domicile
Car depuis le décès du docteur George Benard en juillet 2022, le maire Jean Giuseppi n’avait eu de cesse de se mettre en quête d’un successeur, en vain : « On avait retrouvé quelqu’un qui était resté quelques mois, mais il ne s’était pas fait à la vie de la commune », regrette l’élu. Situé entre Bonifacio et Porto-Vecchio, Figari est un gros village de 1 700 habitants en pleine croissance démographique. Il est constitué de différents hameaux, certains escarpés, ce qui peut rendre difficile les déplacements pour les populations les plus âgées. « Fort heureusement, le Dr Billiotte fait de la visite à domicile », apprécie le maire. Ce que l’intéressée confirme : « J’organise des visites pour les personnes âgées principalement, ou pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer. Je sais très bien que je suis dans un village. Si je ne voulais faire que de la consultation, j’aurais choisi un cabinet en ville. »
Passés les premiers jours, le Dr Anne Billiotte dit avoir pu rapidement reconstituer une partie de la patientèle du Dr Benard : « Certains sont partis ailleurs, étant donné qu’il n’y avait plus de médecin ici. Mais ils attendaient que quelqu’un d’autre s’installe pour pouvoir revenir. » Alors qu’elle s’était appauvrie à l’est de Porto-Vecchio, l’offre de soins s’est étoffée ces dernières années grâce à l’ouverture d’une maison pluridisciplinaire de santé à Pianottolli-Caldarello en juin 2023, laquelle a servi de tremplin à l’ouverture d’un nouveau cabinet médical à Bonifacio. Tandis qu’à Sotta, c’est un ophtalmo qui s’est installé l’an dernier. A Figari, le Dr Anne Billiotte rejoint une offre de soins jusque-là composée de kinés, infirmières libérales et ostéopathes.
Cabinet médical, lieu-dit U Chjusellu à Figari. Le Dr Billiotte est joignable au 04 95 71 03 02 ou sur le 07 63 40 28 18. Consultations avec ou sans rendez-vous.
