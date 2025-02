Un ophtalmo en vue à Sotta, mais aussi un cœur de village revitalisé

Situé entre Porto-Vecchio et Figari, Sotta n’a jamais vraiment été une halte sur la route de l’aéroport, mais les choses sont en train de changer. Jusqu’au milieu des années 2010, les commerces se comptaient sur les doigts d’une main. Mais en l’espace de quelques années, ont ouvert une boulangerie, une boucherie, un tabac, un salon de coiffure, quelques restaurants et un salon d’esthétique. Tous sont alignés le long de la via San Martinu, la route principale du village, ce qui n’est pas un hasard : « A chaque fois qu’on entendait parler d’une maison à vendre dans la rue, on allait voir si on pouvait l’acheter », confie le maire Jean-Marc Serra. Dans la foulée, des baux commerciaux ont pu être signés, mais pas seulement : une crèche a vu le jour de cette façon, une association s’est implantée, de même qu’un cabinet médical constitué d’un médecin, d’un kiné et d’un prothésiste-dentaire. Le prochain bénéficiaire de la politique d’acquisitions immobilières de la mairie ? C’est un ophtalmologue venu du Continent : « Il sera là en juin », s’en réjouit le maire.



Un projet de piétonnisation du centre-bourg



En vingt-cinq ans, la population a doublé à Sotta, passant d’un peu plus de 800 habitants en 1999 à 1 711 selon le dernier recensement de l’Insee. Et contrairement à la plupart des autres communes de l’Extrême-Sud, les résidences principales demeurent majoritaires à Sotta (63,6 %). Des commerces, des gens à l’année… Parti de cette dynamique, restait à donner l’envie aux Sottais de se promener dans le centre de leur village. C’est tout l’enjeu du projet de requalification du vieux Sotta que porte la municipalité : « On est parti du constat qu’il n’y a pas de place centrale à Sotta, regrette le maire. Or un village, pour être attractif, il lui en faut une. » L’idée est de supprimer les places de parking situées devant la mairie pour en faire une grande place pour les piétons, qui reliera la salle polyvalente. Entre la mairie et la salle polyvalente, l’actuelle voirie communale sera détruite, pour être reconstruite à l’arrière de la salle polyvalente. Cette nouvelle route (avec trottoirs) sera mise en sens unique et reliera la place Joseph-Marie-Susini et le parvis de la mairie. Les nouveaux espaces piétons seront agrémentés de bancs en pierre et de végétation. En parallèle, l’ensemble des lignes électriques du centre-bourg seront enfouies. Et si une dizaine de places de stationnement devront être supprimées devant la mairie, le projet prévoit d’en recréer une quarantaine derrière la salle polyvalente.