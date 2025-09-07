De jeunes médecins viennent étoffer l’offre de soins entre Pianottoli et Bonifacio

Les Dr Téva No, Sabrine Safer et Claire Beauvois se relaient au sein de la maison médicale de Pianottoli. Les deux premiers exerceront également en complément à Bonifacio à partir de l'an prochain.
Juin 2021. Les vacances touchent à leur fin pour le docteur Claire Beauvois et son conjoint. Ils ont pris une location à Pianottoli-Caldarello et s’apprêtent à rentrer sur le Continent, quand un événement anodin va changer leur destin. « On allait partir du logement, quand la femme de ménage s’est ouvert la main en installant le barbecue. » Le Dr Beauvois, qui exerce à l’époque dans une maison médicale en région parisienne, s’empresse de soigner la blessure de l’intendante. La scène n’échappe pas à la propriétaire des lieux, qui sait qu’à Pianottoli, il n’y a plus de médecin depuis quelques mois. « Elle m’a demandé si ça pouvait m’intéresser de m’installer ici. Moi, j’étais simplement venue en vacances. Je ne pensais pas qu’il y avait un besoin en praticien sur la commune. » L’idée fait son chemin, et le Dr Beauvois revient deux mois plus tard rencontrer le maire, Charles-Henri Bianconi. Tout va très vite, puisqu’en décembre 2021, c’est l’installation définitive. « Il fallait voir pour mon conjoint, qui est maréchal-ferrant, mais c’est un métier qu’il pouvait exercer ici. » Le Dr Beauvois pose une condition à son implantation : « J’ai expliqué à Charles-Henri Bianconi que je ne souhaitais pas travailler seule. »
Trois bureaux médicaux sur 150 m2
Elle le fera pourtant au début, ouvrant temporairement son cabinet dans un local mis à disposition par la commune. Mais sitôt qu’il a eu la certitude d’avoir trouvé un médecin, Charles-Henri Bianconi a arrêté le projet de construction d’une maison médicale à Pianottoli. « J’ai été associée au projet du début à la fin », salue le Dr Beauvois. Et au bout de dix-huit mois de travaux, en juin 2023, la maison médicale a ouvert ses portes sur un terrain du quartier Piattone. D’une superficie de 150 m², elle a été dimensionnée pour accueillir trois bureaux de consultation. L’un est partagé entre un chirurgien orthopédique et une ostéopathe. Le Dr Beauvois s’installe dans le deuxième bureau, et le troisième échoit à un interne, le Dr Téva So, une fois son affectation entérinée par la faculté de médecine de Marseille. « Cela a mis du temps avant de trouver un associé, mais finalement, j’en ai deux », sourit le Dr Beauvois. En effet, le Dr So n’arrive pas seul en Corse : sa compagne, Sabrine Safer, est également médecin, et alternera entre différents lieux de stage dans le sud de la Corse. Le couple est séduit par le projet à Pianottoli : « On cherchait une zone où il y aurait une nécessité à s’implanter en tant que médecin », confirme le Dr So.
Dans sa configuration définitive, la maison médicale de Pianottoli accueillera deux médecins généralistes en équivalent temps plein.
"Mon agenda est pris de 8h à 22h30"
Et il se trouve que l’offre de soins n’est pas pléthorique dans l’Extrême-Sud de la Corse : seuls trois médecins exercent à Bonifacio (dont un à mi-temps). L’un d’eux, le Dr Jean-Marc Libouret, a même été suspendu six mois en avril par l’Ordre des médecins, pour ses prises de position relatives à la gestion de la pandémie du Covid-19. Et Monacia d’Aullène, comme Figari, sont sans médecin généraliste. « On a sollicité la mairie de Bonifacio, qui nous a fait part de son intérêt. » Laquelle se met en quête de locaux pour accueillir les docteurs So et Safer sur sa commune, en complément de leur activité à Pianottoli. Elle les trouve sur la marine, dans ce qui servait de lieu de stockage pour les archives municipales. Actuellement en travaux, les locaux doivent être livrés en janvier. Il y aura trois bureaux et, en plus d’un médecin, « l’idée c’est d’accueillir des médecins spécialistes ou des professions paramédicales », espère le Dr Beauvois. Le médecin bonifacien Jean-François Bartoli se réjouit de voir deux nouveaux confrères arriver : "Deux médecins et demi, c'était pas suffisant. S'il n'y a que 3 200 habitants à l'année à Bonifacio, les habitats secondaires sont souvent occupés. Hiver comme été, mon agenda est pris de 8 heures à 22 h 30..."
La maison de santé de Pianottoli vient d’être labellisée par l’Agence régionale de santé, ce qui va lui permettre de bénéficier de subsides pour continuer à développer des projets au sein de la structure, comme le projet de déambulation cardiaque en ambulatoire, lancé il y a deux ans, et qui va pouvoir être reconduit. Avec cette labellisation, la maison de santé pluriprofessionnelle de Pianottoli s’engage à faciliter l’accès aux soins de ses patients, par la mise en place de permanences médicales sans rendez-vous.
La future caserne des pompiers de Pianottoli, en cours de construction, à l'arrière de la maison médicale.
Des projets qui poussent comme des champignons
Le terrain sur lequel la maison médicale a vu le jour illustre la vitalité de la commune. En effet, à proximité, un bâtiment plus petit héberge un ostéopathe et une psychomotricienne. Une vétérinaire s’est également installée en face, dans une autre structure. A l’arrière, un city-stade a été livré l’an dernier et une nouvelle caserne des pompiers est en cours de construction. L’actuelle caserne doit devenir la future cantine scolaire.
Le terrain sur lequel la maison médicale a vu le jour illustre la vitalité de la commune. En effet, à proximité, un bâtiment plus petit héberge un ostéopathe et une psychomotricienne. Une vétérinaire s’est également installée en face, dans une autre structure. A l’arrière, un city-stade a été livré l’an dernier et une nouvelle caserne des pompiers est en cours de construction. L’actuelle caserne doit devenir la future cantine scolaire.