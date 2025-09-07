De jeunes médecins viennent étoffer l’offre de soins entre Pianottoli et Bonifacio

"Mon agenda est pris de 8h à 22h30"



Et il se trouve que l’offre de soins n’est pas pléthorique dans l’Extrême-Sud de la Corse : seuls trois médecins exercent à Bonifacio (dont un à mi-temps). L’un d’eux, le Dr Jean-Marc Libouret, a même été suspendu six mois en avril par l’Ordre des médecins, pour ses prises de position relatives à la gestion de la pandémie du Covid-19. Et Monacia d’Aullène, comme Figari, sont sans médecin généraliste. « On a sollicité la mairie de Bonifacio, qui nous a fait part de son intérêt. » Laquelle se met en quête de locaux pour accueillir les docteurs So et Safer sur sa commune, en complément de leur activité à Pianottoli. Elle les trouve sur la marine, dans ce qui servait de lieu de stockage pour les archives municipales. Actuellement en travaux, les locaux doivent être livrés en janvier. Il y aura trois bureaux et, en plus d’un médecin, « l’idée c’est d’accueillir des médecins spécialistes ou des professions paramédicales », espère le Dr Beauvois. Le médecin bonifacien Jean-François Bartoli se réjouit de voir deux nouveaux confrères arriver : "Deux médecins et demi, c'était pas suffisant. S'il n'y a que 3 200 habitants à l'année à Bonifacio, les habitats secondaires sont souvent occupés. Hiver comme été, mon agenda est pris de 8 heures à 22 h 30..."



La maison de santé de Pianottoli vient d’être labellisée par l’Agence régionale de santé, ce qui va lui permettre de bénéficier de subsides pour continuer à développer des projets au sein de la structure, comme le projet de déambulation cardiaque en ambulatoire, lancé il y a deux ans, et qui va pouvoir être reconduit. Avec cette labellisation, la maison de santé pluriprofessionnelle de Pianottoli s’engage à faciliter l’accès aux soins de ses patients, par la mise en place de permanences médicales sans rendez-vous.