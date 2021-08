Festivités du 15 août : comment vont-elles se dérouler en Corse ?

Ce 15 août, la Corse célèbre l'assomption de sa reine, la vierge Marie figure protectrice de l’Ile de Beauté. Dans de nombreux villages et dans les villes insulaires, des festivités sont organisées à cette occasion. A Calvi ou Ajaccio, de grandes processions se tiennent chaque année et sont suivies d'un feu d'artifice. Mais cette année, à cause de la flambée estivale de l'épidémie, la mairie de la ville impériale a d'ores et déjà annoncé que la traditionnelle procession prévue à 18 heures au départ de la Cathédrale Santa Maria Assunta d’est annulée ainsi que le feu d'artifice. A 10 heures, l'evêque d’Ajaccio, Mgr François Bustillo célèbrera la messe solennelle. A 18 heures aura tout de même lieu la bénédiction solennelle du Saint-Sacrement, suivie de la Messe vers 18h30. La statue de la Vierge sera exposée toute la journée sur le parvis de la cathédrale., les messes de 8h30, 11 heures et 18 heures se tiendront mais la procession et le feu d'artifice ne seront pas maintenus., la cathédrale Sainte Marie maintient toutes les festivité soit une messe à 8 heures, une en langue corse à 9 heures, une solennelle à 10h30 et une vêpres à 18 heures suivie de la traditionnelle procession.Après des discussions avec le vicaire général, le père Coeroli, la préfecture de Corse a indiqué que les célébrations des messes de l'Assomption seront maintenues dans les mêmes conditions que ce qui se pratiquait ces dernières semaines. "Il n'y aura pas de jauge dans les églises et cathédrales mais le masque est de rigueur à l'intérieur ainsi que le gel hydraulique-alcoolique à l'entrée et lors de la communion", explique le père Coeroli. Pour les processions, celles-ci doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en préfecture 72 heures avant l'évènement. Les fidèles doivent aussi observer une distanciation de 2 mètres entre chaque personne et porter le masque même en extérieur.A priori, les paroisses de Corse auraient pour la plupart, déjà, fait leurs demandes qui auraient été acceptées. "Je n'ai pas eu d'échos, d'un endroit où cela a été refusé", continue le vicaire général qui se dit "très serein" vis à vis des célébrations puisque ces derniers temps de nombreuses fêtes patronales ont été célébrées comme la Saint Laurent à Peri.Le père Coeroli se réjouit également d'une plus grande souplesse par rapport aux fêtes précédentes. Il se souvient d'ailleurs des festivités de la Noël ou de Pâques où des jauges avaient été imposées dans les églises, ce qui avait empêché certains fidèles de se rendre aux célébrations. Toutefois, il appelle tout de même à la plus grande prudence pour le 15 août et rappelle que : "L'Eglise doit donner l’exemple".Pour retrouver toutes les célébrations, rendez-vous sur le site internet de l'Eglise de Corse en cliquant ici.