Festival de Lama : le prix du public pour « Les Saisons Sauvages »

La compétition des courts métrages des îles méditerranéennes du Festival du film de Lama qui a lieu chaque année sur le site de l’Umbria, n’a pu se dérouler dans sa forme habituelle pour cause de COVID-19. C’est tout naturellement que l’équipe du Festival a choisi de la proposer sur la plateforme Allindì, un projet de trois ans porté par Gérôme Bouda et Maria-Francesca Valentini qui a vu le jour le 1er août dernier. Pendant 9 jours, 23 courts métrages ont pu être visionnés sur cette plateforme de SVOD. A l’issue, le public était invité à voter pour son film coup de cœur.



Les Saisons Sauvages

C’est le film de Nathalie Giraud, Les Saisons Sauvages, produit par Offshore et distribué par Manifest qui a obtenu le plus grand nombre de votes. Il gagne le prix du public et se voit remettre une dotation de 1500 € par Transpalux, en location de matériel vidéo. Ce film tourné en 2019 dans la région de saint Florent raconte l’histoire de Billie et Élisa qui passent leurs vacances d’hiver dans la maison familiale en Corse. Les deux jeunes sœurs retrouvent leur terrain de jeu et leurs habitudes. Mais les adolescentes ont bien grandi, et leurs envies avec. On retrouve dans les premiers rôles Natacha Krief, Armande Boulanger et Théo Augier.



Anomalie

Cette collaboration entre le Festival et la plateforme a été un succès, en nombre de connexions, de vues et de votes du public. L’équipe d’Allindì a d’ailleurs tenu à remettre un prix au film qui a eu le plus grand nombre de vues sur le site pendant la période du Festival. C’est Anomalie de Jean-François Celli qui obtient donc le tout premier prix Allindì. Ce court métrage a été tourné en septembre 2019 sur Ajaccio, il est produit par Novita Prod et Giallo Production. Il vient d’être présélectionné pour le 4e festival international du cinéma fantastique de menton qui aura lieu en octobre prochain. Mais il y a de grande chance qu’on puisse le découvrir avant, peut-être du côté d’Arte Mare début octobre ?



Lama 2021

Allindì a également diffusé une sélection de courts métrages et de documentaires sélectionnés par le Festival du film de Lama pendant tout l’été. Un coup de projecteur bien venu suite à l’annulation de la 27e édition, ou plutôt son report puisqu’elle aura lieu en 2021, du samedi 31 juillet au vendredi 6 août, sous les étoiles de Balagne. Le rendez-vous est pris !