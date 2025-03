Après la Palme d'or à Cannes, la productrice corse Noëlle Levenez obtient le César du meilleur court métrage de fiction

Palme d’or au Festival de Cannes, victoire aux Césars et nomination aux Oscars… Rien ne semble arrêter Noëlle Levenez, productrice du court métrage L'Homme qui ne se taisait pas. À 28 ans, cette Ajaccienne connaît une renommée internationale. Pourtant, rien ne la prédestinait à embrasser cette carrière. “J’ai toujours aimé le cinéma”, se souvient-elle. “Plus jeune, je regardais déjà beaucoup de films. Après mon bac, j’ai commencé des études de droit à La Sorbonne. En parallèle, le week-end ou pendant les vacances, j'aidais des amis en école de cinéma sur des tournages.” Avec un sourire, elle se remémore ces moments. “Je préparais des sandwichs, je maquillais les acteurs, je relisais les scénarios… J’allais là où on avait besoin de moi.”



C’est une rencontre qui bouleverse sa carrière il y a trois ans. “Un jour, on m’a expliqué ce qu’était le métier de producteur”, raconte-t-elle. “J’ai tout de suite été intéressée. J’aime la partie artistique, le fait de miser sur des auteurs, de trouver des projets, mais aussi toute la partie organisationnelle et administrative.” Noëlle Levenez se lance alors pleinement dans cette aventure, en créant sa “famille de cinéma”. “Le plus important, c’est de trouver des jeunes qui débutent. Je prenais toutes les opportunités qui se présentaient à moi. J’ai commencé à regarder des films d’école, à aller à des projections de courts métrages, à aller dans des festivals et des marchés de coproductions pour y rencontrer des réalisateurs.” Elle intègre alors la société de production Les Films Norfolk en tant qu’assistante. Peu de temps après son arrivée, elle fait la connaissance de la société de production croate Antitalent Produkcija.