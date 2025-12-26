U tempu in Corsica
La Corse est toujours soumise à un temps agité, le ciel est couvert, les pluies continues, orageuses par moments mais l'ouest de l'île est relativement épargné. Le vent d'Est est toujours présent. Les températures maximales sont comprises entre 9 et 15 degrés.
