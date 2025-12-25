EN IMAGES - Les enfants animent une crèche vivante à l'occasion de la messe des familles à la cathédrale d'Ajaccio

Ce jeudi soir, lors de la veillée de Noël, avant la traditionnelle messe de minuit, l’abbé Constant a célébré la messe des familles à la cathédrale d’Ajaccio en début de soirée.
Pour l’occasion, une crèche vivante avait été installée au cœur de l’édifice. Animée par les enfants, elle a accompagné la liturgie tout au long de la messe, donnant à cette veillée une dimension à la fois pédagogique et symbolique, qui est venue rappeler le sens de la fête de Noël.
Des instants magiques que Paule Santoni est venue immortaliser en photos.
