CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Qui sera la personnalité corse de l'année 2025 ? À vous de jouer ! 25/12/2025 Le Bastiais Paul François Tedeschi remporte le Main Event du PokerStars Open Cannes 25/12/2025 Intempéries - À Oletta activation du Plan communal de sauvegarde 25/12/2025 EN IMAGES - Les enfants animent une crèche vivante à l'occasion de la messe des familles à la cathédrale d'Ajaccio 25/12/2025

EN IMAGES - Les enfants animent une crèche vivante à l'occasion de la messe des familles à la cathédrale d'Ajaccio


La rédaction le Jeudi 25 Décembre 2025 à 19:39

Ce mercredi soir, lors de la veillée de Noël, avant la traditionnelle messe de minuit, l'abbé Constant organisait une messe des familles à la cathédrale d'Ajaccio. À cette occasion, les enfants ont animé une magnifique crèche vivante. Revivez ce beau moment grâce aux photos de Paule Santoni



(Photos : Paule Santoni)
(Photos : Paule Santoni)
Ce jeudi soir, lors de la veillée de Noël, avant la traditionnelle messe de minuit, l’abbé Constant a célébré la messe des familles à la cathédrale d’Ajaccio en début de soirée.
 
Pour l’occasion, une crèche vivante avait été installée au cœur de l’édifice. Animée par les enfants, elle a accompagné la liturgie tout au long de la messe, donnant à cette veillée une dimension à la fois pédagogique et symbolique, qui est venue rappeler le sens de la fête de Noël. 

Des instants magiques que Paule Santoni est venue immortaliser en photos. 





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos