Fermeture du tunnel de Bastia : les bus gratuits pendant les travaux

désamiantage

Du 19 février au 11 mars 2022 inclus, en raison de la fermeture du tunnel de Bastia, le réseau de bus VIA BASTIA, de la Communauté d’Agglomération de Bastia, sera gratuit.La CAB invite les usagers à laisser leur véhicule dans les parkings relais de Biguglia (Parkings de l’Hippodrome, de la Mairie et du Spaziu), Furiani (Tribune Sud du stade Armand Cesari), Miomu et Erbalunga et emprunter les lignes de bus desservant le centre-ville.Pendant les trois semaines de travaux dele service de transport en commun urbain sera renforcé, de plus, une navette sera exceptionnellement opérationnelle, toutes les 15 minutes, depuis l’Arinella pour se rendre en centre-ville via la Halte Bassanese et la gare de Lupinu.Comme pour les bus, la gratuité sera mise en place pendant les trois semaines de fermeture pour les trains sur la ligne Bastia-Casamozza. Ces derniers seront également doublés et effectueront des rotations toutes les trente minutes, au détriment de la ligne Casamozza-Calvi. Les trains réquisitionnés sur cette ligne seront remplacés par des bus.