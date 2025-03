Femu a Corsica en mode combat pour défendre le bilan de l’Exécutif nationaliste et préparer les municipales

- Gilles Simeoni a lancé un appel aux autres partis nationalistes. Le PNC a répondu par un Non ferme et public. Qu’en est-il des autres ? Discutez-vous avec eux ?

- La première chose, c’est que nous n’avons jamais cessé de discuter. La construction de la délibération du 5 juillet sur l’autonomie ne s’est pas faite sans discussion avec le PNC et Core In Fronte en particulier, aussi avec Nazione avec qui nous avons clairement eu un désaccord. Pareil sur les autres dossiers importants. Nous avons des discussions très régulières avec les partis politiques. Maintenant, le PNC, qui est idéologiquement proche de nous, semble prendre un autre chemin, celui dit d’une alternative. Pour nous, les alternatives, qui recyclent les pires ennemis du nationalisme corse, qui recyclent les amis de la France la plus rétrograde au monde et la plus opposée à toute évolution institutionnelle de la Corse, les amis de la CFR et des officines, n’est pas le bon chemin. C’est celui que le PNC s’est choisi. Ce ne sera jamais le nôtre. On prend acte de leur position critique vis-à-vis de nous. C’est leur droit le plus absolu. C’est la démocratie. Est-ce que la critique permet d’aller aussi loin dans les alternances et les alternatives ? Pour notre part, nous n’arrêtons jamais les discussions, nous discuterons toujours même s’il y a des désaccords avec le mouvement national. L’ADN de Femu a Corsica, c’est la convergence vers les forces nationalistes, mais aussi l’ouverture vers des forces de progrès et vers des personnalités politiques de gauche et de droite qui partagent nos valeurs et notre projet politique. On se doit de faire le nécessaire pour construire la Corse de nos rêves. Cela prend du temps parce qu’il y a des difficultés sociales, des difficultés économiques et un péril mafieux que l’on va combattre collectivement.



- La majorité avait promis de tirer les leçons de l’échec des législatives et de la vague RN. Les avez-vous tirées ?

- Bien sûr ! On ne peut pas nier qu’il y a un contexte nouveau. C’est pour cela que l’on discutera et que l’on travaillera toujours à la convergence des forces qui nous ressemblent, qu’elles soient indépendantistes, autonomistes ou autres. La nouvelle donne, c’est la concrétisation et la solidification d’un bloc RN. Va-t-il perdurer dans le temps ou sera-t-il simplement épisodique ? L’avenir nous le dira. On ne peut pas aujourd’hui minorer des personnages inconnus au bataillon, qui connaissent tout juste la géographie de la Corse, et qui ont fait des scores extraordinaires en Corse. C’est pour cela que l’on parle de réinvention et de renouvellement. Certains à Femu a Corsica parlent même d’aggiornamento. En tout cas, on se doit collectivement de tenir compte de ces leçons et de la part de critique qui est faite à notre majorité et à nos élus. Après, il y a l’avenir de la Corse. Pour nous, l’intérêt national corse primera toujours sur le reste. Si pour les élections futures, les municipales, tout comme les territoriales, aucune stratégie n’est encore actée, ce qui est sûr, c’est que nous ferons primer en permanence les intérêts matériels et moraux du peuple Corse.