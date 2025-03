Face aux défis du logement, la Corse doit-elle s’inspirer du Pays basque ?

La crise du logement continue de s’aggraver en Corse, où l’accès à la propriété et à la location devient de plus en plus difficile. pour les habitants. Le développement massif des résidences secondaires et des meublés touristiques entraîne une augmentation continue des prix et une raréfaction de l’offre locative. Pour tenter de répondre à ces défis, l’Agence d’Urbanisme et d’Énergie (AUE) et la Collectivité de Corse ont organisé ce vendredi un colloque à Corte, réunissant plusieurs intervenants.



Parmi eux, Nicole Etxamendi, première adjointe à la mairie d’Itxassou, au Pays basque, est venue témoigner d’une expérience qui pourrait servir d’exemple. Depuis deux ans, son territoire applique une mesure compensatoire visant à limiter les locations touristiques : chaque propriétaire souhaitant mettre un bien en meublé de courte durée doit désormais proposer un logement équivalent à l’année. "Chaque année, 3 000 nouveaux habitants arrivent avec des capitaux élevés, faisant grimper le prix de l’immobilier", explique l’élue basque. "Nous avons dû agir pour éviter une situation où les locaux ne pouvaient plus se loger."



Un encadrement efficace des meublés touristiques

Face à l’attractivité du Pays basque, où les prix peuvent atteindre 14 000 euros le mètre carré, l’essor des locations saisonnières a entraîné une hausse vertigineuse du marché immobilier. Les investisseurs, attirés par des rendements élevés, ont massivement transformé des logements en meublés touristiques, réduisant encore davantage l’offre de résidences principales. Pour endiguer ce phénomène, 24 communes du littoral et du rétro-littoral ont mis en place une règle stricte : tout propriétaire souhaitant louer son bien en saisonnier doit proposer en parallèle un bien identique destiné à la location à l’année. Deux ans après son adoption, les effets sont déjà visibles. "Les investisseurs uniquement intéressés par le meublé touristique ont cessé d’acheter. En parallèle, grâce à une dérogation permettant la location étudiante sur neuf à dix mois, nous avons favorisé les baux de longue durée pour les jeunes", détaille Nicole Etxamendi.