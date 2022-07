Face aux changements climatiques, le PNC souhaite renforcer les moyens pour lutter contre les feux de forêt

C'est en Balagne, l’une des régions de Corse les plus vulnérables du point de vue climatique que le PNC a décidé de donner une conférence de presse ce mercredi 27 juillet sur la prévention de deux de fôret. "Nous ne sommes pas ici pour faire une énième conférence de presse par rapport au feu, indique Saveriu Luciani, membre du groupe Avanzemu et Militant PNC. La Corse subit de plein fouet les effets du chargement climatique. La Balagne étant l'une des 4 régions de Corse, considérée comme les plus vulnérables au point de vue climatique, c'est important de pousser la réflexion sur un territoire qui subit depuis des décennies, le feu et la sécheresse. Mais au-delà de la Balagne, la Corse doit changer de paradigme en matière de prévention, de sensibilisation, de moyens et nous devons répondre au mieux au changement climatique".



Le choix du lieu et du moment, milieu de l'été, sont donc symboliques. En 2018, rappelons-le, un plan d'adaptation au changement climatique a été voté à l'Assemblée de Corse ainsi qu'un plan d'aménagement de schéma hydraulique insulaire en 2020. Mais aujourd'hui, cela ne semble plus suffire pour faire face aux nombreux risques. Demain, jeudi 28 juillet, le groupe Avanzemu présentera lors de la session de l'Assemblée de Corse, une question orale et une motion.



Pour le PNC, la Collectivité de Corse pourrait être à l’origine d’un véritable plan de sensibilisation de la jeunesse, voire du grand public, à la problématique de la prévention des risques incendies. Mais un dispositif est-il envisagé en ce sens ? "Cette question orale pour pousser la compétence en termes de sensibilisation, de prévention et d'organisation notamment sur le massif forestier et l'organisation des moyens à disposition, SIS et Sapeurs forestiers, et une motion qui permette d'interpeller et l'État, puisque nous sommes en période de discussion, et avec l'Europe sur la nécessité d'accroître considérablement les moyens aériens, et qui permettent de répondre à ce qui peut arriver à l'avenir. Sachant que cette situation va empirer en termes de température, d'évapotranspiration et donc de risques, nous avons besoin de réponses autrement plus importantes que celles des réponses annuelles. Par rapport au contexte de sécheresse et de risque actuels, demain nous allons donc demander de pousser à maxima les compétences de l'assemblée notamment sur l'aménagement du territoire et son écriture. Nous avons besoin d'un travail effectif des structures territoriales pour essayer de répondre à tous ces risques", détaille Saveriu Lucciani qui ajoute "aujourd'hui, la sécheresse devient la 5e saison de l'année. Elle n'est plus une exception, et devient désormais la normalité. Lorsque l'on sait qu'en 2070 la ressource superficielle sera divisée par deux, que la démographie mettra vraisemblablement la Corse à près de 450000 habitants, que l'Europe recevra des millions de Réfugiés climatiques, on ne peut saisonnaliser nos propos".



L'année 2022 risque d'être l'année du siècle en termes de sécheresse en Corse, avec un risque incendie qui s'intensifie de jour en jour. "L'idée est donc d'annoncer notre position pour la perspective, au-delà de parler de 2022 qui est déjà un risque, c'est de pouvoir alerter les élus de la Corse sur la nécessité d'avancer. Pas celle où l'on subit année après année par l'assaut du feu et de la sécheresse, mais de pouvoir anticiper les moyens".



La Corse doit d'inscrire dans une perspective qui doit dépasser 2022 et de diriger ver 2030 et 2040 avec un paradigme qui doit être changé selon le représentant du groupe Avanzemu. Et au delà de la partie feu, "conséquence de l'abandon du territoire", le parti propose de réfléchir à des réponses plurielles sur l'ensemble des Collectivités. "Réécrire ce territoire et réfléchir à un autre type d'urbanisation et avoir la capacité de financer les moyens avec une logique différente, une révolution culturelle de la gestion de l'eau en milieu agricole et recrutement sur les différents secteurs."