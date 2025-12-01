Les restrictions des usages de l'eau maintenus dans l'Extrême-sud de la Corse malgré une amélioration de la situation

Les efforts ont fini par payer. Ce mercredi, un nouveau point de situation sur le suivi de la disponibilité de la ressource en eau dans l'extrême Sud de l’Île s'est tenu en présence de l’ensemble des acteurs impliqués – services de l’État, Office d’équipement hydraulique de Corse, Kyrnolia, communes et intercommunalités concernées, association des maires de Corse du Sud. À cette occasion, il a été constaté que les mesures renforcées de restriction des usages de l'eau mises en place dans les 9 communes alimentées par le barrage de Figari (Bonifacio, Figari, Lecci, Monacia d’Aullène, Pianottoli-Caldarello, Porto-Vecchio, San Gavino di Carbini, Sotta et Zonza) ont permis de diminuer la production d'eau de plus de 20 000 m3 d'eau par jour depuis le 29 septembre dernier.



« La production quotidienne s'établit à 10 000 m3 pour la journée du 12 novembre dans le secteur concerné par les restrictions », observe la préfecture de Corse-du-Sud en précisant que « couplée à la mobilisation de ressources en eau complémentaires des barrages, la réduction de la consommation permet désormais d'écarter le scénario d’aggravation de la pénurie d'eau dans l'Extrême Sud pour les prochaines semaines ».





« Ce résultat est directement lié aux efforts consentis par les habitants des communes concernées. Leur civisme et le respect des restrictions en vigueur ont été essentiels pour sécuriser les réserves d'eau encore disponibles dans un contexte de sécheresse exceptionnelle », appuie la préfecture.



Toutefois, les précipitations observées ces dernières semaines demeurent trop faibles et trop éparses pour amorcer le remplissage des barrages et le taux de remplissage du barrage de Figari se stabilise autour de 22% (contre 37% à la même date en 2024), tandis que le barrage de l'Ospedale ne s'est quant à lui rempli que de 4 % en deux mois.



« Cette situation ne permet pas donc d'envisager une levée des mesures de restriction d'usage de l'eau à court terme. Il est nécessaire d'attendre un début de recharge effectif des barrages pour sécuriser approvisionnement en eau potable », indique la préfecture en annonçant que restent donc interdits : le remplissage et les vidanges de l’ensemble des piscines (privées et à usage collectif) ; le lavage de véhicules en station ; le lavage à l’eau douce des navires, bateaux et engins nautiques ; le nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées sauf si réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel avec impératif sanitaire ou sécuritaire ; l’arrosage des terrains de sport, des golfs, des hippodromes, des espaces arborés, pelouses, massifs fleuris et espaces verts ; l’alimentation des fontaines publiques et privées d’ornement en circuit ouvert sauf impossibilité technique.



En outre, les coupures de distribution d'eau mises en œuvre par Kyrnolia et l'OEHC sont maintenues jusqu'à nouvel ordre pour les 900 usagers de l'OEHC, identifiés « comme utilisant l'eau à des fins d'agrément uniquement ». Plusieurs secteurs à Ribba, Porto-Vecchio et Bonifacio font par ailleurs toujours l'objet de coupures quotidiennes, de 22h30 à 6h00, par les services de Kyrnolia. « Ces secteurs concernent 4 300 abonnés. Le numéro dédié mis en place par Kyrnolia en cas de besoin de mise à disposition d'eau potable durant ces coupures demeure actif : 06 07 79 80 91 / 06 13 22 73 29 », détaille encore la préfecture.



Enfin, les services de l’État attirent l’attention de la population sur le fait que « le faible niveau des réserves entraîne un risque accru de dégradation de la qualité des eaux disponibles » qui « se manifeste désormais sur le barrage de Figari, avec l'observation d'un niveau anormalement élevé de concentration en manganèse ».



« Cette situation n'impacte cependant pas la qualité de l'eau potable distribuée par Kyrnolia, grâce aux traitements mis en place. Un suivi quotidien de la qualité de l’eau est par ailleurs effectué par précaution », assure la préfecture en avertissant que « les usagers d'eau brute pourront cependant constater une coloration jaune de l'eau distribuée ». « Il est rappelé que l'eau brute ne doit en aucun cas être utilisée pour la consommation humaine ».

