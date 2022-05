Eurovision des langues minoritaires : Doria Ousset remporte le Liet International

Ce vendredi 13 mai, à Tonder au Danemark, Doria Ousset a gagné le Liet International, l'Eurovision des langues minoritaires.Accompagnée de ses musiciens Antoine Leonelli, Bernard Ferrari, Frédéric Antonpietri, Marina Luciani, Jean-Paul Maurizi et Jean-Marie Gianelli, elle a interprété sa chanson « Roma » contenue dans son album « Rabbia », le morceau où guitare classique, électrique, piano, basse, batterie et mandoline se mêlent et oscillent entre chant traditionnel et rock à l’image de l’univers de Doria Ousset.La Bastiaise originaire de Rusiu, a devancé d'un point le groupe allemand Yourdaughters et l'Espagnole Caroline Rubirosa.En 2008 un autre Corse, Jacques Culioli en l'occurrence, avait réussi la même performance.