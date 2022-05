Doria Ousset représentera la Corse à l'Eurovision des langues régionales au Danemark

La chanson corse résonnera bientôt à Tonder au Danemark grâce à la Bastiaise originaire de Rusu, Doria Ousset.

Après avoir postulé, passé plusieurs étapes de sélection, l’interprète portera les couleurs de la Corse le 13 mai, à l’occasion de l’Eurovision des langues régionales, le concours « Liet », réservé aux langues minoritaires.





Accompagnée de ses musiciens Antoine Leonelli, Bernard Ferrari, Frédéric Antonpietri, Marina Luciani, Jean-Paul Maurizi et Jean-Marie Gianelli, elle interprétera sa chanson « Roma » inscrit dans son album « Rabbia », le morceau où guitare classique, électrique, piano, basse, batterie et mandoline se mêlent et oscillent entre chant traditionnel et rock à l’image de l’univers de Doria Ousset.

« Je suis issue de la famille Rocchi donc j’ai mis en introduction une paghjella, le couplet sonne aussi très corse traditionnelle, tandis que le refrain est très rock. J’ai voulu bousculer les codes », détaille la chanteuse qui l’assure : « c’est un titre qui, habituellement, plaît beaucoup au public ».



Cette chanson devra séduire un jury composé des représentants des 13 régions de toute l’Europe participant au concours.

Pour la Corse, Patrizia Gattaceca aura la charge d’établir un classement des prestations, sans, bien sûr,, pouvoir voter pour la candidate de sa région. En 2008, Jacques Culioli avait gagné ce même concours avec son titre Hosanna, en 2011 le groupe Dopu Scena avait été très bien classé. « Quand la Corse participe, elle fait de très beaux résultats », confie en souriant Doria Ousset.



Pour la chanteuse, une éventuelle victoire représente beaucoup. « Au-delà d’exporter ma chanson à l’international , c’est une aventure grâce à laquelle j’espère ramener une belle nouvelle sur l’île, notamment vis-à-vis de tout ce qu’il s’est passé ces derniers mois », explique-t-elle.

Si Roma emmenait Doria Ousset jusqu’à la victoire, le concours pourrait être organisé à Bastia l’an prochain.



L’info en + :

La soirée n’étant plus retransmise depuis quelques années à la télévision, il sera possible de la suivre en live sur les réseaux sociaux de Doria Ousset, sur sa page Instagram ou Facebook.