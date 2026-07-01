Étudier l'hôtellerie autrement : le pari de l’EHM à Ajaccio

Ici, l'apprentissage ne se limite pas à la salle de cours. Études de cas réels, projets collaboratifs, simulations de management, business cases, interventions de professionnels en activité ou encore mises en situation rythment le parcours des étudiants.

Cette approche se prolonge au sein de Sapori, le restaurant d'application de l'École Hôtelière Méditerranéenne. Véritable laboratoire pédagogique, il permet aux apprenants de se confronter aux réalités du service, de la relation client et de la gestion opérationnelle dans des conditions proches de celles du monde professionnel.

Les enseignements couvrent l'ensemble des compétences aujourd'hui recherchées dans les métiers de l'hospitality : marketing, gestion, expérience client, management des équipes, communication, événementiel, tourisme, développement durable ou encore anglais professionnel.

Une place importante est également accordée au savoir-être, à la posture professionnelle et aux compétences relationnelles.

Des qualités devenues essentielles dans un secteur où l'expérience humaine constitue souvent le principal facteur de différenciation.





L'alternance : la grande nouveauté du Bachelor

Depuis peu, le Bachelor Savignac Corsica franchit une nouvelle étape avec le développement de l'apprentissage.

Une évolution majeure qui renforce encore davantage l'attractivité du cursus.

Les étudiants alternent désormais entre périodes de formation et immersion longue en entreprise, avec un rythme pensé pour favoriser une montée en compétences rapide et progressive.

Ce modèle permet de confronter immédiatement les enseignements aux réalités du terrain, tout en développant une expérience professionnelle significative avant même l'obtention du diplôme.

Pour les entreprises corses, c'est également l'opportunité de former leurs futurs collaborateurs au plus près de leurs besoins.

Pour les étudiants, les bénéfices sont nombreux : expérience professionnelle valorisante, développement du réseau, rémunération pendant les études et employabilité renforcée.

Autre avantage non négligeable : la formation est intégralement financée dans le cadre de l'apprentissage et ne génère aucun frais de scolarité pour l'alternant.

L'inscription sur Parcoursup permet par ailleurs de rendre la formation plus accessible aux futurs étudiants. Elle inscrit pleinement le Bachelor Savignac Corsica dans le parcours d'orientation des lycéens et des jeunes en poursuite d'études, tout en facilitant l'accès à une formation supérieure reconnue, professionnalisante et ancrée dans les réalités du territoir e.