Étudier l'hôtellerie autrement : le pari de l’EHM à Ajaccio

Le parrain Thierry Marx, chef étoilé et figure majeure de la gastronomie française (Photo Armand Luciani)
Fruit d'un partenariat avec l'École de Savignac, référence française du management de l'hospitality, cette formation Bac+3 permet désormais aux jeunes Corses d'accéder à un enseignement reconnu nationalement sans quitter l'île.
L'expertise Savignac au service du territoire
Régulièrement classée parmi les meilleures formations françaises en management hôtelier, l'École de Savignac s'est imposée depuis plusieurs décennies comme une référence dans l'univers de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme.
À travers le Bachelor Savignac Corsica, cette expertise est désormais accessible en Corse.
Le programme prépare au titre de « Responsable de service en hôtellerie, tourisme et restauration », certification de niveau 6 inscrite au RNCP, reconnue par l'État et par les standards européens de l'enseignement supérieur.
Les résultats témoignent de la qualité du cursus : 89,9 % de réussite et 97 % d'insertion professionnelle*.
*Source École de Savignac
Au-delà du diplôme, c'est surtout une philosophie pédagogique qui est transmise aux étudiants : former des professionnels capables de conjuguer excellence opérationnelle, culture du service, vision stratégique et management humain.
Cette ambition s'incarne également dans les figures qui accompagnent symboliquement les promotions. Pour sa première année, le Bachelor Savignac Corsica a ainsi bénéficié du parrainage de Thierry Marx, chef étoilé et figure majeure de la gastronomie française, dont le parcours illustre l'exigence, la transmission et l'innovation au service des métiers de l'hospitalité. Pour la rentrée 2026-2027, c'est Angelo Musa, chef pâtissier de renommée internationale, Meilleur Ouvrier de France et Champion du monde de pâtisserie, qui prendra le relais en devenant le nouveau parrain de la formation. Une continuité forte, qui confirme la volonté de l'École Hôtelière Méditerranéenne de relier les étudiants corses aux plus hauts standards de l'excellence professionnelle.
L'expertise Savignac au service du territoire
Régulièrement classée parmi les meilleures formations françaises en management hôtelier, l'École de Savignac s'est imposée depuis plusieurs décennies comme une référence dans l'univers de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme.
À travers le Bachelor Savignac Corsica, cette expertise est désormais accessible en Corse.
Le programme prépare au titre de « Responsable de service en hôtellerie, tourisme et restauration », certification de niveau 6 inscrite au RNCP, reconnue par l'État et par les standards européens de l'enseignement supérieur.
Les résultats témoignent de la qualité du cursus : 89,9 % de réussite et 97 % d'insertion professionnelle*.
*Source École de Savignac
Au-delà du diplôme, c'est surtout une philosophie pédagogique qui est transmise aux étudiants : former des professionnels capables de conjuguer excellence opérationnelle, culture du service, vision stratégique et management humain.
Cette ambition s'incarne également dans les figures qui accompagnent symboliquement les promotions. Pour sa première année, le Bachelor Savignac Corsica a ainsi bénéficié du parrainage de Thierry Marx, chef étoilé et figure majeure de la gastronomie française, dont le parcours illustre l'exigence, la transmission et l'innovation au service des métiers de l'hospitalité. Pour la rentrée 2026-2027, c'est Angelo Musa, chef pâtissier de renommée internationale, Meilleur Ouvrier de France et Champion du monde de pâtisserie, qui prendra le relais en devenant le nouveau parrain de la formation. Une continuité forte, qui confirme la volonté de l'École Hôtelière Méditerranéenne de relier les étudiants corses aux plus hauts standards de l'excellence professionnelle.
Une pédagogie qui colle aux réalités du terrain
Ici, l'apprentissage ne se limite pas à la salle de cours. Études de cas réels, projets collaboratifs, simulations de management, business cases, interventions de professionnels en activité ou encore mises en situation rythment le parcours des étudiants.
Cette approche se prolonge au sein de Sapori, le restaurant d'application de l'École Hôtelière Méditerranéenne. Véritable laboratoire pédagogique, il permet aux apprenants de se confronter aux réalités du service, de la relation client et de la gestion opérationnelle dans des conditions proches de celles du monde professionnel.
Les enseignements couvrent l'ensemble des compétences aujourd'hui recherchées dans les métiers de l'hospitality : marketing, gestion, expérience client, management des équipes, communication, événementiel, tourisme, développement durable ou encore anglais professionnel.
Une place importante est également accordée au savoir-être, à la posture professionnelle et aux compétences relationnelles.
Des qualités devenues essentielles dans un secteur où l'expérience humaine constitue souvent le principal facteur de différenciation.
L'alternance : la grande nouveauté du Bachelor
Depuis peu, le Bachelor Savignac Corsica franchit une nouvelle étape avec le développement de l'apprentissage.
Une évolution majeure qui renforce encore davantage l'attractivité du cursus.
Les étudiants alternent désormais entre périodes de formation et immersion longue en entreprise, avec un rythme pensé pour favoriser une montée en compétences rapide et progressive.
Ce modèle permet de confronter immédiatement les enseignements aux réalités du terrain, tout en développant une expérience professionnelle significative avant même l'obtention du diplôme.
Pour les entreprises corses, c'est également l'opportunité de former leurs futurs collaborateurs au plus près de leurs besoins.
Pour les étudiants, les bénéfices sont nombreux : expérience professionnelle valorisante, développement du réseau, rémunération pendant les études et employabilité renforcée.
Autre avantage non négligeable : la formation est intégralement financée dans le cadre de l'apprentissage et ne génère aucun frais de scolarité pour l'alternant.
L'inscription sur Parcoursup permet par ailleurs de rendre la formation plus accessible aux futurs étudiants. Elle inscrit pleinement le Bachelor Savignac Corsica dans le parcours d'orientation des lycéens et des jeunes en poursuite d'études, tout en facilitant l'accès à une formation supérieure reconnue, professionnalisante et ancrée dans les réalités du territoire.
Cette approche se prolonge au sein de Sapori, le restaurant d'application de l'École Hôtelière Méditerranéenne. Véritable laboratoire pédagogique, il permet aux apprenants de se confronter aux réalités du service, de la relation client et de la gestion opérationnelle dans des conditions proches de celles du monde professionnel.
Les enseignements couvrent l'ensemble des compétences aujourd'hui recherchées dans les métiers de l'hospitality : marketing, gestion, expérience client, management des équipes, communication, événementiel, tourisme, développement durable ou encore anglais professionnel.
Une place importante est également accordée au savoir-être, à la posture professionnelle et aux compétences relationnelles.
Des qualités devenues essentielles dans un secteur où l'expérience humaine constitue souvent le principal facteur de différenciation.
L'alternance : la grande nouveauté du Bachelor
Depuis peu, le Bachelor Savignac Corsica franchit une nouvelle étape avec le développement de l'apprentissage.
Une évolution majeure qui renforce encore davantage l'attractivité du cursus.
Les étudiants alternent désormais entre périodes de formation et immersion longue en entreprise, avec un rythme pensé pour favoriser une montée en compétences rapide et progressive.
Ce modèle permet de confronter immédiatement les enseignements aux réalités du terrain, tout en développant une expérience professionnelle significative avant même l'obtention du diplôme.
Pour les entreprises corses, c'est également l'opportunité de former leurs futurs collaborateurs au plus près de leurs besoins.
Pour les étudiants, les bénéfices sont nombreux : expérience professionnelle valorisante, développement du réseau, rémunération pendant les études et employabilité renforcée.
Autre avantage non négligeable : la formation est intégralement financée dans le cadre de l'apprentissage et ne génère aucun frais de scolarité pour l'alternant.
L'inscription sur Parcoursup permet par ailleurs de rendre la formation plus accessible aux futurs étudiants. Elle inscrit pleinement le Bachelor Savignac Corsica dans le parcours d'orientation des lycéens et des jeunes en poursuite d'études, tout en facilitant l'accès à une formation supérieure reconnue, professionnalisante et ancrée dans les réalités du territoire.
Une ambition locale, des perspectives internationales
Le Bachelor Savignac Corsica attire déjà des étudiants porteurs de projets ambitieux.
C'est le cas d'Antoine Birrien, actuellement en troisième année.
Son objectif : ouvrir un jour son propre hôtel.
« J'ai décidé de faire ce bachelor tout simplement parce que j'ai un projet un peu particulier qui concerne la création d'un hôtel », explique-t-il.
Ce qui l'a convaincu, c'est notamment la richesse des enseignements : « La grande variété de contenus des cours et aussi les différentes méthodes d'enseignement qui allient la théorie et la pratique. »
Comme beaucoup de jeunes insulaires, il aurait pu poursuivre ses études ailleurs. Il a choisi de rester en Corse.
« On retrouve un cadre exceptionnel ici au Palais des Congrès. Je n'avais vraiment pas envie de partir autre part pour suivre cette formation. »
Son projet illustre parfaitement l'ambition du Bachelor : former en Corse des professionnels capables d'évoluer partout dans le monde.
« J'envisage de partir à travers le monde, plus particulièrement en Amérique du Sud, puis je reviendrai en Corse pour mon projet d'ouverture d'hôtel. »
À travers cette formation, l'École Hôtelière Méditerranéenne entend ainsi contribuer à former une nouvelle génération de managers de l'hospitality : des professionnels qualifiés, ancrés dans leur territoire, mais ouverts sur le monde.
* source : Amparà Méditerranée
C'est le cas d'Antoine Birrien, actuellement en troisième année.
Son objectif : ouvrir un jour son propre hôtel.
« J'ai décidé de faire ce bachelor tout simplement parce que j'ai un projet un peu particulier qui concerne la création d'un hôtel », explique-t-il.
Ce qui l'a convaincu, c'est notamment la richesse des enseignements : « La grande variété de contenus des cours et aussi les différentes méthodes d'enseignement qui allient la théorie et la pratique. »
Comme beaucoup de jeunes insulaires, il aurait pu poursuivre ses études ailleurs. Il a choisi de rester en Corse.
« On retrouve un cadre exceptionnel ici au Palais des Congrès. Je n'avais vraiment pas envie de partir autre part pour suivre cette formation. »
Son projet illustre parfaitement l'ambition du Bachelor : former en Corse des professionnels capables d'évoluer partout dans le monde.
« J'envisage de partir à travers le monde, plus particulièrement en Amérique du Sud, puis je reviendrai en Corse pour mon projet d'ouverture d'hôtel. »
À travers cette formation, l'École Hôtelière Méditerranéenne entend ainsi contribuer à former une nouvelle génération de managers de l'hospitality : des professionnels qualifiés, ancrés dans leur territoire, mais ouverts sur le monde.
* source : Amparà Méditerranée
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