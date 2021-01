Espèces en danger : le conservatoire d'espaces naturels corse appelle aux dons

« Dans votre jardin ou juste à côté de chez vous, il y a peut-être une espèce en danger » lance Margaux Bourot du conservatoire d’espaces naturels corse. Et c’est pour les faire connaitre et les protéger que l’association oeuvre depuis plus de 40 ans.Une mission d’éducation menée auprès des scolaires, mais pas seulement. Le conservatoire opère également un travail d’expertise à destination des collectivités ou des particuliers. L’association gère notamment 21 sites, répartis sur l’ensemble du territoire insulaire comme les plages de Cannella et Favone, la station ornithologique de Barcaggio ou le site d’Asinao. Ces espaces naturels sensibles sont administrés en s’appuyant sur les cinq valeurs cardinales qui fondent l’action du conservatoire : « Accompagner, gérer, connaitre grâce à un inventaire, protéger et enfin, valoriser en organisant des sorties grand public ou des chantiers bénévoles » énumère Julien Berges, chargé de mission « patrimoine naturel ».Un travail quotidien trop peu connu du grand public, que l’association souhaite aujourd’hui mettre en lumière : « Nous avons voulu impulser une nouvelle dynamique » explique Margaux Bourot. Le conservatoire a donc décidé, pour la première fois, de lancer un appel aux dons. Il permettra « d’assurer à 100% » le suivi de plusieurs espèces : la pie-grièche, la tortue d’hermann, le milan royal, le crapaud vert et la cistude d’Europe. « Il n’y a pas qu’une seule espèce à défendre, beaucoup ont besoin d’aide » souligne Margaux Bourot. En effet, diminution et dégradation de l'habitat, pollution atmosphérique et sonore, collision avec des véhicules, nombreuses sont celles qui se retrouvent aujourd'hui menacées par les activités humaines. La biodiversité corse a donc, plus que jamais, besoin de soutien.»Alors, si vous souhaitez faire un don, c'est par ici