Epinglée par la chambre régionale des comptes, la CCI de Corse se défend

Concernant l'aéroport de Calvi la juridiction financière a constaté des manquements à plusieurs niveaux comme "un éloignement de la CCI de Corse de ses obligations contractuelles en matière d'information du concédant, une absence de dialogue avec la Collectivité de Corse et une information délivrée par le concessionnaire perfectible." Par ailleurs, selon la Chambre régionales des comptes, les plans stratégiques sont lacunaires et ne répondent pas aux exigences du contrat, et les rapports annuels ne sont pas produits régulièrement et ne sont pas conformes aux prescriptions légales, réglementaires et contractuelles.



Dans ce même courrier adressé en novembre 2022 à la présidente de la Chambre régionale des Comptes, Jean Dominici a pris le temps d'analyser point par point les observations faites par la CRC sur la structure calvaise et défend l'action de la Chambre consulaire qu'il préside. En rappelant que l'aéroport de Calvi Sainte-Catherine se singularise par ses contraintes aéronautiques, spécifiques et inédites, le président rappelle que "l'infrastructure est seulement exploitable en approches à vue et de jour, ce qui a des conséquences économiques importantes et une plage horaire d'exploitation réduite". Les spécificités du secteur viennent également dissuader les compagnies de s'y rendre en raison des coûts de qualification et des risques de déroutement.



Face aux nombreuses contraintes liées à la sécurité liées à l’environnement montagneux enserrant l’aéroport de Calvi Sainte-Catherine, la CCI de Corse a pris des initiatives en deux directions: économique et aéronautique. "D’un côté, elle a mis en place des mesures spécifiques pour accompagner les compagnies face aux risques de déroutements et aux frais de qualification, et a lancé un plan de reconnexion avec des contributions adaptées aux compagnies candidates à la desserte. De l’autre, elle a recherché des voies et moyens pour alléger les contraintes en conservant le haut niveau de sécurité. Des études réalisées avec des cabinets internationaux ont permis d’intégrer le bénéfice des évolutions technologiques récentes en matière de GPS tridimensionnel, et des mesures ont été prises pour autoriser l’approche et l’atterrissage du site par des aéronefs de moins de 15 tonnes sans essai sur simulateur ou approche préalable." explique Jean Dominici qui souligne que "La CCI de Corse continue donc d’œuvrer pour offrir à l’activité de l’aéroport et à son développement les bénéfices de dispositifs adaptés et proportionnés à ces contraintes, et pour réduire les contraintes de sécurité tout en préservant leur légitimité."



"Ces deux directions de travail et les mesures qui les composent ne sont pas sans conséquences budgétaires, et les résultats positifs mais tassés de la concession sont là pour traduire à la fois l’extrême difficulté que présente la gestion d’un aéroport de taille réduite, hyper-saisonnalisé, fortement limité dans son activité aéronautique et son développement, qui doit toutefois assurer ses équilibres et trouver néanmoins pour cela les ressources permettant de desserrer le champ de contraintes qui le corsète… et enfin ainsi parvenir à éclaircir son avenir." détaille dans le courrier Jean Dominici en rappelant à la CRC que " La CCI de Corse s'efforce donc de trouver les ressources nécessaires pour desserrer les contraintes et éclaircir l'avenir de cet aéroport."