Enseignement agricole : représentant de la DRAAF retenu et occupation au CampusAgriCorsica de Sartène

C.-V. M le Mardi 24 Juin 2025 à 10:56

Nouvelle mobilisation dans l’enseignement agricole en Corse. Ce mardi, les personnels des établissements de Sartè et Borgu, soutenus par plusieurs syndicats agricoles, ont décidé d’occuper le Conseil d’Administration du CampusAgriCorsica à Sartène et de retenir le représentant de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF). Une action coup de poing motivée, selon eux, par le « silence persistant » de l’État sur les engagements pris en mars dernier.