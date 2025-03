La mobilisation contre la réforme des lycées agricoles suspendue après une reprise du dialogue avec le préfet de Corse

En parallèle, les représentants de l’intersyndicale et les lycéens des deux établissements de l’île ont été reçus dans les locaux de la Collectivité de Corse par le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, et le président de l’Office de Développement Agricole et Rural de la Corse (ODARC), Dominique Livrelli. Une réunion de travail « très fructueuse », de laquelle élèves et professeurs sont ressortis satisfaits.



« Lors de cette réunion, le président de l’Exécutif a soulevé un problème réglementaire fondamental : la Corse est dans une situation spécifique en termes de carte scolaire vis-à-vis de l’État et du ministère de l’Agriculture », explique Thomas Vaucouleur, enseignant forestier au lycée agricole de Sartène en déroulant : « L’article L. 4424-1 du Code des Collectivités Territoriales dit que les moyens attribués à l’enseignement sont négociés et établis dans une convention entre l’État et la Collectivité de Corse. Cette convention n’a jamais été signée puisque jusqu’ici il n’y a pas de blocage. Le président de l’Exécutif a proposé qu’on reparte dans le cadre réglementaire et qu’un processus de négociation soit lancé. Et le préfet de Corse a confirmé que notre analyse juridique était la bonne ».