Enseignants à bout de souffle ? " Pour que le tragique événement de Seine Saint-Denis n'arrive jamais en Corse"

Des directeurs, directrices d'école trop sollicités, des tâches administratives de plus en plus nombreuses et du personnel qui ne tient plus le coup... L' organisation de l'enseignement du premier degré serait-elle arrivée à bout de souffle ?

Christian Mendivé, directeur académique des services de l'éducation nationale de Haute-Corse a répondu à nos questions.



Depuis une dizaine de jours le corps enseignant et plus particulièrement les syndicats des directeurs, directrices d'école dénoncent des mauvaises conditions de travail. En tant directeur académique des services de l'éducation nationale de Haute-Corse les avez-vous remarquées ?

Le 25 septembre j'ai reçu la SNUipp-FSU suite à un courrier qu'ils m'avaient adressé. Le syndicat se plaignait beaucoup de la charge de travail des directeurs. A la rentrée scolaire, il est vrai qu'elle est plus importante. Les notes de service sont de plus en plus nombreuses, il y a des tableaux à remplir. Il faut ajouter à cela que dans certaines écoles les directeurs sont aussi enseignants dans une classe.





Le métier de directeur/directrice n'est-il plus le même ?

Il est toujours le même mais avec beaucoup plus de sollicitations. Aujourd'hui il faut beaucoup plus veiller à la sécurité des enfants qu'avant, il faut s'adapter aux contraintes alimentaires, de santé. Le directeur doit effectuer un suivi personnalisé des élèves. L'évolution de la société a été plus rapide que la manière dont on a accompagné le métier.





Justement, à l'échelle régionale quelles solutions voulez-vous apporter ?

Il y a trois ans nous avions commencé la recherche d'un outil numérique de simplification des tâches pour les directeurs. Aujourd'hui nous aimerions que cet outil aboutisse car le problème de la surcharge de travail administratif est vraiment ressorti des discussions. Cet espace numérique de travail permettrait une meilleure organisation.



Des rendez-vous sont-ils à prévoir ?

Le 19 novembre nous réunissons comme tous les ans le CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Cette année les représentants syndicaux ont voulu mettre à l'ordre du jour le bien être au travail et la prévention pour que le tragique événement de Seine Saint-Denis n'arrive jamais ici.