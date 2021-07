En Images – Le stade Armand-Cesari se modernise pour le retour des supporters

Première nouveauté visible, les panneaux LED qui longent la tribune Sud. Exit les panneaux publicitaires à l’ancienne, le numérique fait son entrée sur le terrain. Mais la plus grande nouveauté devra attendre le mois d’août.

Dès le 15, deux écrans géants de 35 mètres carrés chacun trôneront dans les angles Sud-Est et Nord-Ouest. Prévus à l’origine pour ne mesurer que 25 mètres carrés, la CAB a fait le choix de voir plus grand pour répondre au label Rugby Top 14.

L’infrastructure s’ouvre ainsi à la possibilité d’accueillir d’autres types d’évènements. « Notre ambition est de rendre Armand-Cesari accessible aux autres sports et aux évènements culturels » explique Louis Pozzo di Borgo. Deux à trois matchs de rugby professionnels par an pourraient donc se jouer à Furiani. Côté concert, il faudra attendre 2023 et la couverture des tribunes Est et Ouest avant de fouler la pelouse pour entendre ses artistes préférés.