« C’est une mascarade ! » : la CAB dénonce le recul imprévu de l’Etat dans les financements du PTIC

« C’est une mascarade ! » Guy Armanet, maire de Santa-Maria-di-Lota et deuxième vice-président de la CAB

« Nous sommes en difficulté au niveau du PTIC » martèle Louis Pozzo di Borgo.Ce sont 55 millions d’euros provenant du PTIC qui devait à l’origine servir à donner un coup de boost à divers projets. Cependant, selon la présidence de la CAB,comme la création d’un pôle économique sur le port Toga. D’autres, comme les travaux de modernisation du stade Armand Cesari ne devraient être financés par l’Etat qu’à hauteur de 50 % « alors que Matignon s’était engagé à financer 80 % des 7,5 millions d’euros d’investissement » rappelle Louis Pozzo di Borgo.Une nouvelle qui tombe comme un cheveu sur la soupe et dont« Le préfet de Haute-Corse nous l’a annoncé il y a une semaine alors que nous étions réunis pour valider les projets qui doivent bénéficier du PTIC » précise Louis Pozzo di Borgo. Le maire de Santa-Maria-di-Lota et tout nouveau président de l’Office de l’Environnement de la Corse,« cette signature avant les élections est une mise en scène ! Passé les votes et après avoir signé, on vient nous dire que l’Etat baisse son taux de financement et qu’il faudra se débrouiller seul et s’adresser à la Collectivité de Corse pour combler les trous. C’est une mascarade ! ».