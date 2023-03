En Corse les forces de l'ordre traquent les dépôts sauvages...et les fautifs

L'une des techniques utilisées par la brigade la police intercommunale, consiste à dissimuler des caméras nomades dans la nature sur de brèves durées - généralement entre 48 et 72 heures - pour identifier les auteurs de délits. "Ça fonctionne avec une batterie et un panneau solaire", présente le brigadier-chef principal Laëtitia, en pointant le petit objet. "Ça permet d'avoir un visuel à 180°, complète son collègue Laurent depuis le haut de l'échelle, entre deux coups de visseuse. Le but est d'obtenir une plaque d'immatriculation."



Une fois l'enquête menée, les services de gendarmerie prennent le relais pour l'action judiciaire. C'est la raison pour laquelle deux membres de la brigade de la commune de Peri sont présents, au petit matin, sur les lieux de l'opération. "En plus de la procédure, on a un règlement de collecte que la CAPA a pris où la quantité est évaluée entre zéro et une tonne, précise le brigadier-chef principal Jérôme. Ça permet ensuite de donner un chiffrage comprenant la gestion des moyens et du personnel lorsque les services de la CAPA viendront tout ramasser, pour le facturer aux auteurs de délit. Ça peut atteindre 1500€ pour une tonne, en plus d'une amende qui peut aussi aller jusqu'à 1500€ avec saisie du véhicule."



Les unités mobilisées peuvent compter sur l'aide et le renfort de certains partenaires, selon les opérations, comme l'ONF, l'OFB, la PMI ou la DRAC, par exemple. Pour faire face aux atteintes à l'environnement, d'autres infractions sont traquées comme les vols de bois et de végétaux, les circulations interdites sur les chemins forestiers, les actions de braconnage ou les infractions à la pêche, entre autres.