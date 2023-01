En Corse, des jeunes "très satisfaits" de l'expérience du Service National Universel

D’après la cheffe de projet au sein de l’Académie de Corse, le bilan de cette initiative est pour le moment concluant sur l’île. « On l’a vu à la cérémonie de clôture du dernier stage, les jeunes étaient très satisfaits. Tout le monde était content des activités réalisées. » Pendant les 12 jours, du 12 au 24 juin, l’accent a d’ailleurs été mis sur le patrimoine corse présent aux alentours de Sagone, « pour le faire découvrir aux jeunes de l’île, mais aussi aux jeunes du continent qui étaient là », précise Isabelle Wattel. Golfe de Girolata, réserve de Scandola… Autant de lieux qui ont été visités dans le cadre des thématiques obligatoirement abordées au cours du SNU.



« Il y a quatre objectifs définis », reprend la cheffe de projet au sein de l’Académie de Corse. « Le premier, c’est de redonner aux jeunes le sens des valeurs républicaines. Ça, ça passe notamment à travers la levée du drapeau le matin et le fait de chanter la Marseillaise. Ensuite, il y a la découverte de l’engagement. Donc on leur fait faire des missions d’intérêt général, comme nettoyer les plages. L’un de souhaits, c’est aussi de renforcer la cohésion nationale au travers de la cohésion sociale. C’est à dire que l’on souhaite avoir une véritable mixité. Et enfin, il y a un bilan de compétences, pour que les jeunes commencent à réfléchir sur ce qu’ils ont envie de faire. »



En Corse, les deux prochaines sessions du service national universel auront lieu du 16 au 28 avril 2023 et du 11 au 23 juin 2023. Ces stages de cohésion seront donc suivis par les missions d’intérêt général. « Les jeunes ont un an pour trouver leur mission, puis un an pour la faire. Évidemment, ça peut aller plus vite. » Reste à savoir si les créneaux proposés par l'Académie feront le plein, cette année encore.