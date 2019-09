Emprise de la mafia sur la société corse : la préfète s'exprime

“Ce qui inquiète la société corse et ce qui provoque cette mobilisation salutaire, c'est le banditisme et la criminalité organisés.

Les promoteurs de cette mobilisation parlent d’ailleurs eux-mêmes de " mafiosïation " de la société.

La lutte contre cette criminalité qui gangrène la société corse relève de la compétence et de la responsabilité de l’autorité judiciaire.

Il n’ appartient pas à l’autorité administrative donc au préfet de s’immiscer dans ce domaine de l’action publique et a fortiori de s’exprimer sur des affaires qui font l’objet d’enquêtes ou de procédures judiciaire.

En revanche, il m’appartient, dans le cadre de ma mission de faire respecter la légalité, d’actionner préventivement tous les leviers qui peuvent empêcher les dérives qui peuvent favoriser la "mafiosisation " de la société : contrôle de légalité en matière d’urbanisme, de marchés publics, d’occupation du domaine public, d’emplois publics... lutte contre toutes les formes de fraudes.

Il m’appartient aussi de veiller à ce que ceux qui exercent des responsabilités publiques ne fassent pas l’objet de pressions voire de menaces.

C’est pourquoi je réunis les maires lundi prochain dans le cadre de la conférence des maires pour traiter de ces questions."