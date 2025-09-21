Elle était en cavale à Porto-Vecchio en 1990 : « Katy », ex braqueuse du Gang des Amazones, revient pour du cinéma

Ca fait trois fois que je le vois et je suis toujours aussi émue. Je me revois encore dans plein de scènes et c’est toujours aussi éprouvant pour moi, ça me prend aux tripes malgré les années. D’ailleurs je n’ai pas pu regarder la fin aujourd’hui (samedi). Je suis sortie avant, parce que je me suis effondrée, en larmes.J’ai eu confiance en Mélissa (Drigeard). Elle me semblait tellement sincère… J’étais sûre qu’elle ferait quelque chose de bien, et c’est le cas, puisque je suis toujours autant émue, trente-cinq ans après.Très jeune, j’ai vécu de l’injustice. Mineure, j’avais fait déjà les quatre cents coups. Du coup, j’avais une étiquette dans ma ville, L'Isle-sur-la-Sorgue. On ne m’a pas donné la chance de me réinsérer. Ce n’est pas parce qu’on a fait une connerie une fois qu’on va faire ça toute notre vie.Elle nous a contactées, tout simplement. Et moi, j’ai tout de suite dit oui. Ma copine Hélène – ma complice de l’époque - était un peu réticente… Mais ça s’est super bien passé. Avec Mélissa, il y a un truc qui est passé direct. Elle nous laisse nous exprimer, sans jamais nous couper. Ce qui fait que j’ai accepté tout de suite.« Oui, exactement. Les gendarmes d’Avignon sont venus me chercher ici, à Porto-Vecchio. J’allais me cacher à la plage. A l’époque, j’étais jeune, belle et bronzée. Du coup, j’allais au milieu des touristes. Je me disais que les gendarmes ne viendraient pas me chercher là. Mais je voyais que les gens qui m’entouraient finissaient par se faire arrêter. Je me suis dit : il se passe un truc. Et je me suis faite balancée. Quand ils m’ont arrêtée, c’était deux ans après les événements du gang des Amazones.« J’étais venue au mariage d’une amie et ça m’avait plu. Je me suis dit : tiens, là-bas, j’aurai du boulot. J’étais pas cataloguée. J’ai aimé cette ville de Porto-Vecchio et j’ai voulu y revenir pour y vivre, tout simplement. J’ai été serveuse, j’ai fait plein de boulots différents. J’avais posé les armes et j’avais remis les talons.Non. On n’a tué personne, on n’a blessé personne. Dans le film, c’est vrai que c’est un peu violent quand elles (les actrices) rentrent dans les banques. Mais ça, c’est de la fiction. Nous, on parlait aux gens en douceur. On leur disait qu’on voulait juste l’argent et qu’on n’allait pas leur faire de mal. Donc je n’ai rien à regretter. Mais oui, j’ai dû traumatiser des gens. Ca me fait de la peine et je m’en excuse.Non. Juste Carole et Hélène.Je n’ai pas trop de contacts. Il faut dire que je ne me suis jamais très bien entendue avec elle. Et puis surtout, elle m’en veut parce qu’elle a morflé pour rien.Il y a longtemps que j’ai tourné la page. J’étais jeune et inconsciente. J’ai grandi au milieu de l’argent facile.Je suis à la recherche d’un emploi. Toujours... Mais je garde espoir.Non, mais j’aurais pu. Pas mal de personnes du grand banditisme sont venues me contacter pour que je fasse des trucs avec eux. Mais à partir du moment où j’ai eu deux enfants, j’ai dit non. Stop.