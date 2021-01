Education : appel à la grève de la CGT pour ce mardi 26 janvier

« La loi de transformation de la Fonction publique a institutionnalisé la précarité, y compris dans notre secteur » souligne Charles Casabianca de la CGT Educ’Action de Haute Corse.

«En limitant les recrutements de personnels statutaires, en réduisant les moyens de remplacement et en explosant les quotas d’heures supplémentaires, l’Éducation nationale recrute des personnels non-titulaires. Elle fait ainsi le choix de la précarité comme levier de gestion des ressources humaines, en précarisant tant les métiers que les conditions d’enseignements. Et leurs conditions d’exercice sont inacceptables : enchainement des CDD, avec des services parfois incomplets, affectations éloignées ou multiples, inégalité de traitement, non renouvellement ou licenciement. Les personnels contractuels sont donc une variable d’ajustement pour le ministère.»



Charles Casabianca rappelle que « c’est particulièrement le cas cette année dans certaines académies avec le non-renouvellement brutal de contrats en décembre pour raison budgétaire. L’heure est à la mobilisation pour obtenir une gestion digne de tous les non titulaires, ATSS, enseignants, Vie Scolaire, AESH, de l’Éducation nationale et un plan de titularisation sans condition de concours. Il en va de même pour ce qui concerne les AESH et le devenir de l’école inclusive, qui se retrouvent dans les mêmes situations de précarité, sans statut ».

La CGT appelle ainsi tous les personnels de l’éducation nationale à se mettre en grève et à venir au rassemblement ce de mardi 26 Janvier à 10 heures devant les locaux de l’inspection académique à Bastia,