Éclipse solaire du 29 mars : des nuages tenaces, mais des passionnés au rendez-vous

Le rendez-vous était fixé depuis des mois. Ce samedi 29 mars, une éclipse partielle de Soleil était annoncée, visible depuis une partie de l’Europe. En Corse, la configuration n’était déjà pas idéale : trop à l’Est, l’île n’était que marginalement concernée par le phénomène. Et la météo, elle aussi, s’est invitée à la déception.



À Ajaccio, quelques membres du club d’astronomie se sont tout de même réunis, espérant une éclaircie. Mais à aucun moment le ciel ne s’est dégagé suffisamment pour permettre une observation nette. « Nous savions que cette éclipse serait très médiocre depuis la Corse, d’autant plus avec une météo défavorable. C’est pourquoi nous avions choisi de ne pas convier le public », explique Lucien Luciani, membre du club d’astronomie d’Ajaccio», confie Lucien Luciani, membre du club.



Malgré ces circonstances peu favorables, les passionnés n’ont pas renoncé. Grâce à quelques interstices nuageux, ils ont pu capturer de rares images du phénomène. Sur les clichés pris par Christian Guerrini et Lucien Luciani, le disque solaire apparaît atténué, voilé, comme filtré par un rideau de brume. Des images discrètes, mais précieuses.



Loin d’être découragés, les astronomes amateurs ont déjà les yeux tournés vers l’été. Une nouvelle éclipse partielle est attendue en août. « Elle sera bien plus intéressante pour la Corse », sourit Lucien Luciani. Et cette fois, le club espère bien pouvoir inviter le public à partager, les yeux tournés vers le ciel, ce moment rare de la mécanique céleste.