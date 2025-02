Échecs : 400 participants au championnat de Corse Jeunes

À Ghisunaccia, l’Échecs Club du Fium’Orbu a réussi l’exploit de réunir 180 participants dans la salle des fêtes mis à disposition par la municipalité. Ce chiffre témoigne de l’attractivité croissante des échecs chez les jeunes dans cette région.



À Aiacciu, sous l’organisation impeccable de l’Échecs Club Ajaccien, 110 jeunes compétiteurs se sont affrontés avec intensité et fair-play.

Quant aux tournois de Portivechju, Calvi et Corti, ils ont chacun rassemblé environ une centaine de joueurs déterminés à se qualifier, notamment grâce au travail remarquable de l’Associu A Scacchera Llu Pazzu, Balagna Chess Club. Et l'Associu I Scacchi di u Centru

La capacité de la Ligue Corse des Échecs à coordonner ces événements simultanément à travers l’île met en lumière une organisation fédérée et exemplaire, qui fait la fierté de la discipline en Corse.

La réussite de ces tournois repose aussi sur l’implication de nombreux bénévoles, qui ont apporté une aide précieuse à chaque étape. Leur soutien logistique, leur gestion des inscriptions et leur présence auprès des jeunes ont été essentiels au bon déroulement des compétitions. C'est tout à l'honneur des clubs organisateurs des Echecs Club du Fium’Orbu, de l’Echec Club Ajaccien, l’Associu I Scacchi di u Centru, le Balagna Chess Club et l’Associu A Scacchera Llu Pazzu.