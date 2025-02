Eccica-Suarella : plus de 200 coureurs attendus pour la 16e édition du trail Sampieru

Ils seront encore, comme chaque année, plus de 200 coureurs à s’élancer d’Eccica-Suarella pour la 16 e édition du trail Sampieru. La course organisée par la Suarellaise, à la même époque, n’a pas pris une ride comme l’explique Luc-Vincent Rocchetti, vice-président de l’association : « C’est un trail qui a la particularité de se dérouler sur le même tracé chaque année. C’est la raison pour laquelle cette course est très appréciée des participants. Cela leur permet de jauger leurs formes d’une année sur l’autre. C’est le moment fort de notre association. C’est un évènement sportif, festif mais aussi culturel qui participe à l’animation du village et un beau moment de partage avec les nombreux bénévoles, qui seront là ».



Qui pour succèder à Noël Giordano ?

Cette année encore, les coureurs s’élanceront donc de la place du village de Suarella en direction du pont de la vanna, avant de se diriger ensuite dans le sous bois avec un passage devant la stèle de Sampieru Corsu. Les participants sortiront ensuite dans le village d’Eccica avant d’effectuer une boucle avec les deux grosses montées de la « Bocca di a Strimella » puis celle tant redoutée du pylône avant de revenir sur leurs pas. Une course de 12 kilomètres avec un dénivelé positif réputée difficile notamment l’année dernière car disputée sous un temps capricieux. Cela n’avait pas empêché Noël Giordano, le coureur de Castifao, de remporter l’épreuve en battant le record en 57’39 !



Cette année, les trois meilleurs de chaque catégories seront récompensés par des trophées et les trois meilleurs temps scratch bénéficieront en plus de bons d’achats au magasin Decathlon. A noter également deux nouveautés avec la remise de trophées symboles « Simonette et Lulu » pour le club ayant le plus de participants et « Thierry Quilici » pour le premier coureur de la Suarellaise. Un buffet sera ensuite mis à disposition pour tous les participants, qui se verront également remettre une polaire. Les inscriptions sont encore possible sur le site de sportimers.