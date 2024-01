EN IMAGES - Sant'Antone Abbate célébré avec ferveur à Aregnu

Aregnu, réputé pour ses orangeraies abondantes, a fait le choix original de décorer la statue de Sant'Antone avec ces fruits colorés. Jeanne Carlotti explique cette tradition ancienne, précisant que si les oranges sont généralement utilisées pour la décoration en janvier, c'est parce que les fleurs ne sont pas abondantes à cette période. La particularité de ces oranges réside dans le fait qu'elles ne pourrissent pas une fois aspergées d'eau bénite et après avoir reçu les prières, annonçant ainsi un bon présage pour l'année à venir.

La légende aregninca raconte même que lors d'un incendie causé par un artisan local, les oranges ont été jetées dans les flammes, arrêtant miraculeusement le feu. Ainsi, le miracle des oranges d'Aregnu est devenu une tradition incontournable.

Les célébrations de Sant'Antone Abbate ne se limitent pas à la dimension religieuse. Attirant des fidèles de toute la Corse, cette fête donne lieu à des festivités conviviales, avec des tables dressées pour accueillir les invités venus de loin. Cette année, les festivités se sont déroulées à la salle des fêtes du village, organisées par l'Associu per Aregnu.

Sant'Antone Abbate, également connu sous le nom de Sant'Antone di u Porcu, est célébré le 17 janvier, jour de son décès en 356. Patron protecteur des animaux sauvages et domestiques, il a consacré sa vie à aider les plus démunis. La célébration de cette journée spéciale inclut également la bénédiction des animaux, comme l'âne César, de l'Asinerie de Balagne, décoré d'oranges et venu recevoir sa bénédiction de Sant'Antone. Un rappel de la riche tradition et des valeurs qui perdurent au cœur de cette célébration annuelle.