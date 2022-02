EN IMAGES. Préparation intensive pour les joueuses du XV de France à Furiani

« C’est toujours très agréable de s’entraîner avec une belle météo en début d’année. À Bastia, les installations sportives sont au niveau et l’environnement est favorable pour un stage de développement », se réjouit Annick Hayraud. L’ancienne joueuse internationale et aujourd’hui manager de l’équipe de France féminine n’est pas là que pour profiter du beau temps. Les pieds bien implantés dans la pelouse de l’Igesa, elle observe ses joueuses. Sans un bruit, seule le long de la ligne de touche, le regard est perçant. L’enjeu est énorme. Après s’être contenté deux années de suite de la seconde place du Tournoi des Six Nations, cette année l’objectif est clair, précis et affirmé pour Annick Hayraud : « le gagner. On s’entraîne avec intensité pour cela. Le reste, on verra plus tard ».