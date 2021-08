Le Top 14 à Furiani : Montpellier-Hérault et le Stade Français prêts pour le combat à Armand Cesari

Les sourires étaient sur les visages des joueurs et staff des deux équipes : « Quel plaisir de venir jouer en Corse », « l’endroit est magnifique », « c'est une très belle expérience de jouer à Furiani ».

Mais quand vient le moment d’aborder la rencontre de ce samedi 21 août, les mâchoires se tendent. Vous avez dit match amical ? « Ça n’existe pas en rugby. On ne va pas tricher dans l’engagement » lance Guilhem Guirado, le talonneur du MHR et ancien joueur du XV de France. Du côté du Stade Français, le coach Gonzalo Quesada sait que la rencontre sera placée sous le signe de l’intensité et du combat. Un excellent test pour leur dernier match de préparation avant le lancement de la saison officielle. « C’est un match amical oui mais surtout un match de préparation. Nous allons travailler pour nous améliorer dans tous les secteurs de jeu et on s’attend à ce que ça nous mette dans le rouge physiquement. On ne vient pas pour jouer à la baballe ! » explique le coach du Stade Français.



Pour beaucoup c’est une première en Corse. Si tous restent concentrés sur la rencontre de ce samedi soir, la journée de vendredi était placée sous le signe de la relâche pour pouvoir visiter Bastia. Une petite visite touristique que les deux équipes comptent bien faire aussi samedi soir après le match, peut être jusqu’au bout de la nuit ? « Je pense que dimanche matin nous aurons beaucoup d’anecdotes à nous raconter » s’amuse Gonzalo Quesada. Une troisième mi-temps que certains bastiais auront peut-être la chance de partager avec des grands joueurs de TOP 14.