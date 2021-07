Le TOP 14 et la coupe du monde de rugby 2023 s'invitent à Furiani

L’expérience avait déjà été une réussite en 2019. Armand Cesari avait accueilli un match amical opposant le MHR et Rugby Club Toulonnais auquel avait pu assister plus de 8 000 personnes. Si ce n’est pas une première, « ce ne sera pas non plus une dernière » affirme Jean-Simon Savelli. Jusqu’en 2024, au moins un match amical de TOP 14 devrait se jouer par an à Armand Cesari. Mais l’ambition du président de la ligue Corse dépasse la rencontre de préparation. Il en veut plus. Pourquoi ne pas envisager des matchs de TOP 14 délocalisés à Furiani ? Voire des matchs de niveau Européen ? Un rêve qui pourrait être réalisé grâce à la licence TOP 14 récemment acquise par le stade Armand-Cesari. Jean-Simon Savelli en est convaincu, « on peut imaginer ce genre de matchs en Corse ». Mais la plus belle surprise reste à venir, et cette fois-ci, on s’envole à l’international.