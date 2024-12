Quand une chronique culinaire nustrale inspire un gâteau destiné au Pape François à Ajaccio

C’est un beau cadeau de Noël en avance qu’ils n’auraient jamais imaginé recevoir. Ce dimanche, le pâtissier Michel Colombani, son épouse Brigitte, et leurs deux acolytes Noëlle Casabianca et Rose-Marie Ottavy, auront l’immense honneur de rencontrer le Pape François à l’occasion de sa visite à Ajaccio afin de lui remettre un présent spécialement imaginé pour lui. Le fruit d’une aventure un peu folle, qui ne devait au départ être qu’une nouvelle recette de cuisine diffusée sur les ondes de la radio RCF Corsica.



À l’occasion de l’historique déplacement du Saint Père en Corse, Noëlle Casabianca, membre de la Commanderie corse de l’Ordre hospitalier et militaire Saint Lazare de Jérusalem, et surtout couteau-suisse de l’antenne locale de la radio chrétienne pour laquelle elle réalise Croq’au sel, une chronique culinaire qu’elle anime avec passion depuis six ans et demi, avait imaginé une programmation un peu spéciale pour ses émissions de cette fin d’année. « J’ai voulu faire une rétrospective sur les mets qu’aime le Pape François. J’ai fait une première émission sur une recette en rapport avec ses origines italiennes, une seconde sur une spécialité argentine. Et puis, je travaille souvent avec Rose-Marie Ottavy, qui fait partie de la confrérie Notre-Dame de la Miséricorde, pour élaborer des recettes qui ont une thématique religieuse, et nous voulions faire un gâteau sur la symbolique du Pape François », raconte-t-elle en ajoutant : « Elle en a parlé au père Constant, le vicaire général, qui a été très enthousiaste et a souhaité lui offrir ce gâteau ».



Face à ce défi totalement inattendu, les deux cuisinières amatrices décident rapidement de solliciter l’aide d’un professionnel de la pâtisserie afin qu’il entre dans l’aventure avec elles. Hasard des choses, à l’occasion du dernier salon du chocolat à Ajaccio, Rose-Marie Ottavy avait rencontré Brigitte Colombani avec qui elle avait rapidement sympathisé. Ajouté à cela la réputation qui n’est plus à faire de son mari, pâtissier chocolatier qui enchante les papilles des Ajacciens depuis de longues années, les deux amies n’ont pas hésité longtemps avant de faire leur choix. « Noëlle et Rose-Marie ont souhaité nous rencontrer. Quand elles ont commencé à nous parler du Pape j’ai cru à une blague. La surprise est grande, l’honneur est fantastique, et je continue de croire que je vais me réveiller », sourit Michel Colombani. « Nous avons été très surpris que l’on fasse appel à nous car il y a vraiment beaucoup de pâtissiers sur Ajaccio », abonde son épouse. Mais point de blague à l’horizon : la mission est bien de concocter un gâteau qui reflète parfaitement les goûts du Pape François afin de lui faire plaisir.