Restonica, première saison post-catastrophe : un bilan encourageant, des défis pour 2025

Plus d'une an après les catastrophes causées par les tempêtes Ciaran et Domingo, le comité opérationnel relatif à la vallée de la Restonica s’est réuni ce mardi à Corte. Sous la présidence du maire, le Dr Xavier Poli, cette quatrième réunion a rassemblé Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse, Michel Prosic, préfet de la Haute-Corse, Yoann Toubhans, sous-préfet de Calvi, ainsi que les responsables des services concernés. L’objectif de cette rencontre était double : dresser un bilan de la saison touristique écoulée et envisager les perspectives pour 2025. Il s’agissait de dresser un bilan de la saison estivale passée et d’évoquer les perspectives à venir.



Un point de la saison touristique écoulée a donc été fait au cours de cette réunion sous ses divers aspects à savoir la fréquentation, l’impact économique réalisé par les divers services concernés, de la commune, de la CdC, de l’Office de tourisme du centre Corse, de l’Office de l’Environnement de la Corse et de l’ATC. L’objectif étant de croiser ces diverses données pour tenter d’avoir une vue globale et la plus précise possible de la situation « pour en tirer le bilan, mais aussi pour dresser les perspectives de la saison 2025 pour l’améliorer et en tirer déjà un certain nombre d’enseignement, qui restent toutefois insuffisants pour aborder l’avenir de la vallée à plus long terme » , a expliqué le Dr Xavier Poli, maire de Corte. Et le premier magistrat de la ville a insisté sur le fait que les efforts accomplis par tous les partenaires « ont porté leurs fruits ». Il s’appuyait pour cela sur la création de nouvelles attractivités constituant la trentaine de kilomètres de sentiers que nous avons créés en partenariat avec l’OEC et qui ont été prêts pour l’ouverture de la saison début mai. « Que ce soit également en termes de mobilité via la création in-extenso, puisque nous sommes partis de rien, par la CdC du service de transport en commun avec la navette, et tout cela en seulement quelques mois. C’était l’objectif majeur que nous nous étions assignés dès le lendemain de la catastrophe et cert objectif a été atteint. Il a porté ses fruits et les incidences chiffrées que nous avons pu constater est que si ces divers dispositifs n’avaient pas été créés et rendus opérationnels avant la saison touristique, les conséquences auraient été catastrophiques pour l’ensemble du secteur des socioprofessionnels et cela sur l’ensemble du territoire du centre Corse ».



Une baisse au lac de Melu

Malgré tout, on a constaté une fréquentation en baisse de 85% par rapports aux années précédentes. « Un chiffre qui porte sur l’accès au lac du Melu. Ce n’est pas pareil. Bien évidemment, les conditions d’accès au lac ont été bouleversées et ce n’est plus le même public qui est concerné. Ces conditions existent, mais elles sont différentes. La preuve en est que l’un des facteurs d’attractivité de la vallée et du centre Corse c’est aussi les lacs, donc l’attrait demeure et c’est extrêmement important pour nous. L’ensemble des données que nous avons, manifeste toujours l’intérêt du public pour la vallée et pour nous c’est un point capital. Cette donnée est à interpréter avec la plus extrême précaution, même si elle est réelle. Pour résumer, il n’y a pas eu 85% de visiteurs en moins dans la vallée parce qu’il ya eu 85% de visiteurs en moins au lac ».



L’objectif commun aujourd’hui de tous les partenaires est de conforter les dispositifs mis en place cette année et de les optimiser pour la saison prochaine. « Nous avons déjà évoqué le fait d’améliorer le système de navette, par exemple. a indiqué le maire - I l s’agira d’offrir le meilleur service possible et le plus adapté sachant que cette mobilité demeure. Quant à l’attractivité, s’agissant des sentiers, ils seront entretenus et améliorés. Nous avons d’ailleurs déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour cela en partenariat avec l’OEC et le PNRC. Nous confortons et améliorons cette nouvelle offre dans la vallée. Quant à la deuxième phase, nous avons besoin d’approfondir les données de cette année, mais aussi celles que nous aurons la saison prochaine et la saison d’après car nous avons constaté que peu de visiteurs étaient informés de la situation de la vallée avant de venir en centre Corse. Nous devons prendre le temps de bien évaluer tout cela sur une période que nous avons évalué sur trois ans pour décider de l’avenir de la vallée. Sachant que tout ce que nous construisons, a vocation à être pérennisé et amplifié ».



« La vallée reste attractive », a martelé pour sa part Michel Prosic, préfet de la Haute-Corse, « puisque plusieurs milliers de personnes fréquentent la vallée, mais de manière différente ». Il insistait ensuite sur le travail qui a été réalisé en quelques mois après les terribles catastrophes qui ont totalement défiguré la vallée en rendant l’accès impossible aux véhicules depuis le pont de Tragone jusqu’aux bergeries des Gruttelle. « Nous avons aujourd’hui des résultats tangibles qui ont été obtenus et la saison a été sauvée. Le défi était d’avoir une offre parallèle et nous avons réussi dans un processus partenarial ».



Concernant la navette, Gilles Simeoni a expliqué qu’elle a recueilli plus de 22 500 personnes sur un peu plus de quatre mois effectifs. « C’est une réussite, même si nous avons noté qu’il y a des améliorations à apporter pour l’année prochaine concernant, par exemple, le système de réservation, les applications qui permettent de le mobiliser ou encore la fréquence des dessertes voire les modalités de règlements. Ceci étant, dans un temps très court et au lendemain d’une situation qui était catastrophique, je pense que nous avons réussi à faire converger l’ensemble des énergies vers la comune de Corte et des Cortenais pour que la saison 2024 se déroule dans les meilleures conditions possibles. L’idée d’aujourd’hui est de tirer les leçons de ce qui a été réussi, de ce qu’il reste à améliorer et d’essayer de se projeter pour imaginer ce que va être cette Restonica nouvelle qu’il va falloir développer dans une logique de tourisme durable ».