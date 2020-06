EN IMAGES - Ordination diaconale de Pierre Bertoni en la Cathédrale de Calvi

La citadelle de Calvi était en effervescence ce samedi 27 juin pour assister à la cérémonie d'ordination diaconale d'un des siens, Pierre Bertoni.

A 10h30 c'est de l'Oratoire Saint-Antoine qu'une longue procession composée des confrères de Calvi et de Balagne, Mgr Olivier de Germay, Évêque de Corse et de nombreux membres de l'évêché de Corse, l'abbé Ange-Michel Valery, archiprêtre de Calvi-Balagne et anciens prêtres de la paroisse de Calvi, se dirigeait en la cathédrale Saint Jean-Baptiste de la Haute-Ville beaucoup trop petite pour accueillir la foule de fidèles qui se pressait.

Certains ont du suivre la cérémonie de l'extérieur.

Dans la cathédrale, prenaient place la famille, les proches et amis, les autorités civiles, militaires et religieuses,

Au premier rang on notait la présence du Maire de la commune Ange Santini.

Pour ceux qui n'avaient pas la chance de pouvoir assister à cette ordination de Pierre Bertoni, la cérémonie était filmée en live vidéo sur les réseaux sociaux.



"Aujourd'hui est un jour de grâce et de joie pour Calvi. La cité "Semper Fidélis" qui voit l'un de ses enfants Pierre Bertoni répondre à l'appel du Seigneur et recevoir la grâce du bien commun.

Votre présence nombreuse ce matin malgré les restrictions sanitaires montre tout votre attachement.

Je voudrais saluer la présence de Monsieur le Maire Ange Santini, de l'ensemble des autorités civiles et miliaires qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour que cette cérémonie puisse avoir lieu. J'aurais aussi une pensée pour celles et ceux qui auraient voulu être là ce matin. Je salue aussi de nombreux maires et élus de notre secteur et d'ailleurs..

Quel honneur aussi de recevoir l'évêque de Nice André Marceau grand ami de notre paroisse et de Pierre qui a traversé ma mer pour participer à notre action de grâce" devait dire en introduction l'archiprêtre Ange-Michel Valery, avant de saluer tous ceux qui ont fait le déplacement dont deux de ses prédécesseurs le chanoine Pierre Pinelli et le vicaire général Jean-Yves Coreoli et avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés dont deux autres de ses prédécesseurs Stéphanopoli de Comnene et Flori . Enfin, il remerciait Mgr Olivier de Germay pour avoir accepter de présider cette cérémonie d'ordination et bien évidemment Pierre Bertoni qui a fait tout son parcours ici, qui a été l'âme de cette citadelle en étant notamment prieur de la confrérie Saint-Antoine " Il était tout à fait naturel qu'il vive ici, parmi nous, avec nous cette étape importante".

Dans son homélie, l'Évêque de Corse devait parler de foi chrétienne, de charité, donner, recevoir, prendre soin des autres, avant de s'adresser à Pierre Bertoni





Prostation et imposition des mains

La cérémonie se poursuivait avec les différents tempos forts de la célébration de l'ordination diaconale avec principalement l'ordonnant qui déclare devant l'assemblée sa ferme intention de recevoir la charge diaconale, de l'accomplir avec charité et en fidélité à l'Évangile et à la tradition de l'église. Le diacre ordonné en vue du sacerdoce s'engage alors à vivre le célibat.

Venait ensuite l'étape de la prostation. Pierre Bertoni s'allongeait sur le sol alors que l'assemblée chantait la litanie des Saints..

A l'issue devait suivre l'imposition des mains par l'Évêque de Corse et la prière d'ordination avant la remise de l'étole et l'habit ecclésiastique par des membres de sa famille.

Ordonné Diacre Pierre Bertoni recevait les félicitations et les encouragement de la communauté.

A l'issue de la communion, très ému, Pierre Bertoni adressait des remerciements à sa famille, à tous ceux qui l'ont été dans son parcours et à l'archiprêtre Valery pour son précieux soutien.

Une réception réunissant beaucoup de monde se déroulait ensuite Piazza d'armes.