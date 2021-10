EN IMAGES - C'est parti pour a Fiera di Lisula qui fête son 192ème anniversaire

Pascal Marchetti, doyen du conseil municipal, lançait pour le maire Angèle Bastiani en déplacement à l'Assemblée de Corse, le début des festivités aux côtés de Nicolas Albertini, président du comité des fêtes A Marinella et le père Olivier Marie. " J'ai l'honneur et le plaisir d'introduire et d'inaugurer cette 192e Fiera di Lisula. Il nous appartient en tant que municipalité de remercier le comité des fêtes A Marinella, pour le travail qu'ils ont effectué pour organiser cette fête. Et ce n'était pas gagné ! " a t il commencé.

En effet, après l'annulation de l'édition de 2020 en raison du Covid, le maintien de celle de cette année n'a été validé que très récemment.

" Nous vous avions promis de tout faire pour qu’en 2021 la plus vieille foire de Corse puisse avoir lieu. C’est aujourd’hui chose faite, " a donc enchaîné le président du comité des fêtes Nicolas Albertini.

" Madame le maire a énormément œuvré pour qu'elle puisse avoir lieu et nous la remercions". Avant de rendre rendant hommages aux deux jeunes balanins disparus trop tôt ces derniers mois. "Notre Foire a toujours su réunir toutes les générations de la ville et de son bassin de vie. J’aurais ainsi pour finir une pensée émue pour deux enfants de la cité paoline partis trop tôt : Ange-Toussaint Susini et Antò Chauvy. Que cette 192ème édition di a Fiera di L’Isula Rossa leur soit dédiée".

C'est sous un soleil éclatant que la 192e Fiera di Lisula a enfin rouvert ses portes en ce vendredi 1er octobre matin. Et c'est aux "Quatre Becs", sous le buste du fondateur de la cité, Pascal Paoli, que les élus locaux et les organisateurs ont officiellement présenté l'événement.