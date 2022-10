EN IMAGES - La 193ème Fiera di Lisula inaugurée

"Je suis infiniment heureux de vous retrouver sur cette place Pascal Paoli, pour lancer ces journées d'animations conviviales et d'ambiance festive. Quelle fierté pour notre ville de pouvoir s'enorgueillir de détenir cet événement bientôt double centenaire. Nous nous devons chaque année d'être à la hauteur de ce riche héritage" a débuté Nicolas Albertini, président du comité des fêtes. Chargé de l'organisation de la foire depuis 2019, le comité des fêtes A Marinella peut ainsi se réjouir cette année, pour cette édition non bridée, du succès de l'événement. "Alors en péril, nous l'avons repensée en l'espace d'une poignée de semaines, annulée en 2020, élaborée en 2021 dans une version quelque peu tronquée, malgré de nombreux obstacles, nous voici en 2022, pour l'année du vrai retour à la normale où nous proposons enfin la vraie version de notre foire, celle que nous préparons depuis 3 ans" continue Nicolas Albertini.



5 jours parfaits pour découvrir des produits et retrouver le vrai côté convivial et festif de la foire que de nombreuses générations ont connu. "Que chacun puisse y trouver son bonheur et oublier ses soucis quotidiens. Je souhaite que l'ambiance bon enfant, caractéristique de notre Balagne et le plaisir d'être ensemble soient les invités d'honneur de ces 5 jours de liesse" conclut-il.



Une édition évidemment dédiée à Antone Sicurani, parti trop tôt, artiste balanin et l'une des chevilles ouvrières de nombreuses éditions. " J'ai beaucoup d'émotion d'être parmi vous pour l'ouverture de la foire de Lisula. 193e édition c'est peu dire ! Et pourtant, c'est toujours la même excitation et le même émerveillement pour nous tous. Émerveillement qui anime petits et grands. Les enfants ont déjà les étoiles dans les yeux en pensant à toutes les attractions et aux barbes à papa, tout comme les grands enfants que nous sommes, ici c'est aussi l'occasion de nous retrouver sous le regard protecteur de notre fondateur Pascal Paoli" précise Angèle Bastiani, maire de Lisula qui a également tenu à féliciter les organisateurs de cette édition, mais également tous ceux qui sont passé par là case du bénévolat au cours des années précédentes. "Nombreux furent les organisateurs de cette foire. Et mettre en place un tel événement est une tâche très difficile. Je félicite tous ceux qui y ont participé, et les différents services qui ont œuvré à les aider. Nous serons toujours à vos côtés" ajoute-t-elle.



Mais avant d'ouvrir officiellement les portes de la fête, le père Vincent a procédé à la bénédiction du site.