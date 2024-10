La Fiera di Lisula revient du 2 au 6 octobre pour sa 195e édition

La Fiera di Lisula, véritable institution dans la région, est de retour pour sa 195ème édition du 2 au 6 octobre, dans la cité Paolina. Organisée par le comité des fêtes A Marinella, cet événement centenaire est un incontournable de la culture locale. Nicolas Albertini, président du comité, souligne l’importance de cette foire pour la communauté : "Le comité des fêtes A Marinella organise pour la cinquième fois cette belle foire qui est, n’en déplaise à nos amis Niulinchi, la plus vieille foire de Corse. C’est un travail de longue haleine et l’organisation se fait tout au long de l’année."



Autrefois programmée en septembre, la foire a été décalée à octobre pour ne pas empiéter sur la saison touristique. Elle conserve cependant sa durée de cinq jours et son esprit traditionnel : "C’est toujours sur 5 jours et ça reste bien dans le même esprit qu’à l’époque avec des moments d’échanges, de retrouvailles et d’amusements", ajoute Nicolas Albertini.



Trois espaces distincts composent cette manifestation : l’artisanat local, les festivités sur la place Paoli, et la fête foraine. "Une centaine d’artisans seront présents durant ces 5 jours. Sur le champ de foire, on pourra trouver de nombreux produits locaux, des produits de bouche, d’art, des vêtements créés en Corse. Nous ne sommes pas affiliés Fiere di Corsica, mais nous privilégions évidemment les artisans insulaires."

La partie festive se déroulera sur la place Paoli, avec des buvettes gérées par les associations locales, comme les pompiers et la Boxe, et des animations musicales tous les soirs. "Que l’on ait 15 ou 70 ans, tout le monde peut s’amuser", assure Nicolas Albertini. Les concerts s’étaleront sur cinq soirées, avec notamment @i_pignotti le 2 octobre, @pantheres_roses_band le 3 octobre, et @bostongeorgesband2.0 le 5 octobre.

Enfin, la fête foraine, incontournable pour les plus jeunes, sera ouverte après vérification des manèges par un expert mandaté du continent : "Le mardi, tout est donc vérifié, et validé ou non. C’est une garantie pour tout le monde."