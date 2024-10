La 195e Fiera di Lisula ouvre ses portes sous le signe de la tradition

L’aspect sécuritaire a aussi été renforcé pour cette édition, en particulier au niveau des manèges. "Cette année, nous avons mis un point d’honneur à la sécurité, même si, depuis le début, un expert du continent fait le déplacement pour valider la sécurité des machines", précise Nicolas Albertini.



Côté ambiance, le groupe de percussion La Fracada a lancé les festivités en fanfare. "On aime la fête, on aime que ça bouge. On veut que toutes les générations s’amusent et passent de bons moments durant ces cinq jours", ajoute le président du comité. Tous les soirs, des concerts sont prévus sur la place Paoli, où les buvettes associatives, tenues par des sapeurs-pompiers et des clubs sportifs locaux, accueilleront les festivaliers.



Enfin, pour se restaurer sur le pouce, le stand La Rimessa des frères Bottalico propose des sandwiches d’émincé de veau ou de porc. L’événement, qui attire chaque année une foule importante, s’annonce festif et familial, dans la continuité d’une tradition bien ancrée en Balagne.