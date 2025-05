Jazz in Aiacciu 2025 : Une programmation éclectique et festive

Soutenu par la Collectivité de Corse, la mairie d'Aiaccio, l'office du tourisme du pays ajaccien et la Capa le festival s'ouvrira, dès le 25 juin avec le Mini Big Band du Conservatoire d'Ajaccio présentant "Carmen in Swing", suivi d'une création célébrant l'année France-Brésil en musique, réunissant Flavia Coelho, Voyou, Jocelyne Béroard, João Selva, Siân Pottok et Luiza sous la direction de Philippe Powell. Le 26 juin, la scène mettra à l'honneur Cuba avec la violoncelliste et chanteuse Ana Carla Maza, suivie du légendaire pianiste Chucho Valdés et son Royal Quartet, célébrant 60 ans de carrière.

Le 27 juin, la flûtiste Ludivine Issambourg rendra hommage à Hubert Laws avec une performance jazz-funk, avant de laisser place à Cimafunk, figure montante du funk afro-cubain. La clôture du 28 juin verra le tromboniste Fred Wesley, pionnier du funk, accompagné des New J.B.'s, suivi de Seun Kuti et Egypt 80, perpétuant l'héritage de son père Fela Kuti avec un afrobeat engagé.



Des événements satellites pour prolonger l'expérience

En amont du festival, les "Jeudis Sonores de la Citadelle" proposeront des concerts les 22 et 29 mai, ainsi que les 5 et 12 juin, mettant en avant des artistes émergents dans un cadre intimiste.

De plus, la série "Jazz in Paese" offrira des concerts gratuits dans divers villages corses, favorisant l'accès à la culture musicale en milieu rural.

Pour plus d'informations et la billetterie, rendez-vous sur le site officiel du festival