Monument préféré des Français 2025 : quels sont les deux sites en lice pour la Corse ?

La sélection régionale du concours « Le Monument préféré des Français » 2025 a été dévoilée ce mardi 6 mai. Pour la Corse, deux sites emblématiques ont été retenus : la citadelle génoise de Calvi, en Haute-Corse, et la bibliothèque Fesch à Ajaccio, en Corse-du-Sud. À charge désormais pour le public de voter en ligne, jusqu’au 23 mai, pour désigner lequel de ces deux monuments représentera l’île dans l’émission spéciale diffusée à la rentrée sur France 3.



En Haute-Corse, c’est un bastion bien connu des Balanins qui a été sélectionné : la citadelle de Calvi. Cette forteresse, bâtie à partir de 1483 par les Génois, domine le golfe et le port de la ville. Ses remparts, ses bastions massifs et ses ruelles en pente en font un lieu chargé d’histoire, aujourd’hui classé monument historique. À l’intérieur, on retrouve la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, des oratoires et l’ancien palais des gouverneurs.



Face à elle, côté sud, la bibliothèque Fesch entend bien défendre les couleurs d’Ajaccio. Installée dans le palais éponyme, cette institution créée sous l’impulsion de Lucien Bonaparte rassemble plus de 40 000 ouvrages, parmi lesquels des pièces rares, manuscrits anciens et incunables. Sa majestueuse salle de lecture, longue de 30 mètres, vient d’être entièrement restaurée et a rouvert ses portes au public début mai.



Ce duel entre deux symboles du patrimoine corse s’inscrit dans une démarche de valorisation culturelle portée par France Télévisions. Depuis cinq ans, le programme permet aux téléspectateurs de voter pour élire, parmi 14 monuments issus des régions de France, celui qui obtiendra le titre de “Monument préféré des Français”.



Les deux monuments corses sont d’ores et déjà en lice. Le résultat de cette présélection régionale sera dévoilé lors d’un prime événement à la rentrée. En attendant, les internautes ont jusqu’au 23 mai pour voter sur le site officiel de France Télévisions.



Rendez-vous sur le site officiel de l'émission : france3.fr/monument .