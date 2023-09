194e édition de la Fiera di Lisula : c’est parti pour 5 jours de fête

Du mercredi 27 septembre au dimanche 1er octobre, la Fiera di Lisula fait son grand retour au cœur de la cité paoline, suscitant l'enthousiasme de tous. Pendant ces quelques jours de festivités, le centre-ville de Lisula prendra une allure piétonne pour accueillir la foire. Organisée en trois parties distinctes, cette édition offre quelque chose pour tout le monde, des plus jeunes aux traditionalistes en quête de modernité.



Sur la place Paoli, située aux pieds des 4 becs, vous trouverez une multitude de stands de buvettes et de restauration, notamment l'amicale des sapeurs-pompiers de Lisula, le tennis club de Lisula, le handball de Lisula, ainsi que des producteurs locaux tels que le stand de pâtes fraîches, la Rimessa de Felicetu, les bières corses de Gloria ou Paolina.

Au cœur de la foire se trouve la section artisanale, abritant différents stands tenus par de nombreux producteurs et artisans. Vous y découvrirez des produits typiques, des spécialités, des bijoux et bien d'autres articles à déguster et à admirer.

"C'est la quatrième édition de cette manifestation, etun programme chargé attend les visiteurs, avec de nombreux concerts chaque soir, des buvettes associatives, une centaine d'artisans et de producteurs, ainsi qu'une fête foraine. Organiser un tel événement représente une année entière de travail et de préparation, mais l'équipe est désormais bien rodée." explique Nicolas Albertini, président du comité des fêtes de la Marinella.

Le comité organisateur tient également à préserver l'aspect traditionnel de la foire tout en proposant une expérience moderne. "Nous souhaitons perpétuer les traditions de cette foire, mais nous voulons surtout que ce soit un moment qui plaise à tous, en mêlant tradition et modernité, et en proposant ces moments de convivialité pour se retrouver entre nous." poursuit le président.

Pour les Lisulani et la municipalité, cet événement est un moment très attendu. "Cet événement organisé à la fin de la saison estivale est un plus pour notre ville grâce à une très belle organisation de l’association la Marinella que je tiens à féliciter. En effet, Lisula a de nombreuses animations organisées pour l’automne qui s’inscrivent dans notre démarche touristique d’étalement de saison" précise Angèle Bastiani, maire de Lisula et présidente de l’Atc, avant d’ajouter, "une politique touristique de déconcentration saisonnière qui commence à porter ces fruits et s’installe de janvier à décembre".

En rappelant le passé de la foire, Pascal Marchetti, conseiller municipal et habitué de la Fiera di Lisula, évoque avec nostalgie l'époque des foires traditionnelles : "Ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui, bien sûr, mais il y avait beaucoup plus d'investissements de la part des gens des villages. Il y avait des commerces avec des ânes, des bergers qui vendaient leurs produits, la vente d'animaux. L'ambiance créée par ces gens venus de toute la Corse, avec notamment leurs chants, rendait l'événement magique."

Le programme de la Fiera di Lisula comprend une variété d'animations et de concerts chaque jour, sans oublier la restauration, les buvettes sur le champ de foire et la fête foraine.