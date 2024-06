Drame au large de Figari : Le skipper du catamaran décède après sa chute en mer

L’hélicoptère Dragon 20 de la Sécurité civile avec une équipe de plongeurs du Service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud (SIS 2A) à bord, le semi-rigide SNS 714 de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Propriano ainsi qu’une équipe terrestre de la SNSM et l’hélicoptère PUMA SAR de l’Armée de l’air et de l’espace basé à Solenzara avec une équipe médicale du Service de santé des armées (SSA) ont ainsi été mobilisés pour essayer de retrouver le skipper du catamaran.

Le signal de détresse d'un catamaran de 14 m disant naviguer entre les îles Lavezzi et le golfe de Valinco a été intercepté peu après 11 heures par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée (CROSS MED) en Corse sur le canal VHF 16, où un message MAYDAY faisait état d'un homme à la mer.Le Cross Med a d'abord tenté localiser le catamaran ayant diffusé le message, avant de déclencher les moyens de secours.Peu après 12h30, Dragon 20 est parvenu à localiser le skipper puis à le treuiller à son bord.L'homme de 44 ans, en arrêt cardio-respiratoire a été aussitôt pris en charge par les pompiers du SIS 2A qui ont entamé une réanimation cardio-pulmonaire dans l’hélicoptère ayant mis le cap sur Pertusato où l’attendait l’équipe médicale du PUMA SAR.Mais en dépit des efforts des équipes de secours et des soins prodigués, le médecin du SSA a déclaré l’homme décédé à 12h56.Escortés par la SNSM, le catamaran et son équipage sont arrivés en sécurité au port de Pianottoli où ils étaient attendus par des unités des sapeurs-pompiers du SIS 2A et une cellule de soutien psychologique mise en place par la préfecture de Corse-du-Sud.