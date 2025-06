Bastia : Succès pour le loto du Comité d’Animation du Patrimoine

Dès les premières heures, l’ambiance était à la fête, portée par les voix et les guitares du groupe I Macchjaghjoli, qui a offert une animation musicale chaleureuse que l'on n'apprécie plus que très rarement. Entre chaque tirage, les notes traditionnelles du groupe bastiais ont résonné sur la place, renforçant l’esprit communautaire et festif de la soirée.



Parmi les nombreux lots proposés, trois tableaux offerts par le peintre Francis Stanzione ont particulièrement marqué les esprits. Présent lors du tirage, l’artiste a salué l’initiative et échangé avec les participants dans un moment de simplicité et de proximité.



« C’est un plaisir de contribuer à cet événement, qui permet de faire vivre notre mémoire collective à travers des moments de rassemblement comme celui-ci », a-t-il confié.